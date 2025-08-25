Subintendente de Inteligencia de la Policía fue asesinado en el norte del Cauca

Corinto, Cauca

Un Subintendente de la Dirección de Inteligencia Policial fue asesinado en el norte del Cauca. En el intercambio de disparos murió también un señalado integrante de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Los hechos se registraron en la zona urbana del municipio de Corinto por donde transitaban dos funcionarios entre ellos José Yair Reyes Lucumí quienes fueron interceptados por un grupo de hombres pertenecientes supuestamente a la columna Dagoberto Ramos.

Tras el intercambio de disparos, uno de los uniformados logró escapar pero en el sitio fue asesinado el Subintendente Reyes Lucumí quien neutralizó también a uno de los subversivos.

La Policía confirmó que en el cruce de disparos además un civil resultó herido y fue remitido a un centro médico en la ciudad de Cali.

La Policía inició la investigación para esclarecer el hecho e individualizar al resto de integrantes de la estructura ilegal que huyeron en una camioneta.