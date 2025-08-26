Sigue bloqueo de campesinos de El Carmen de Bolívar en Troncal de Occidente: conozca rutas alternas

Cartagena

22 horas completó el bloqueo total de campesinos de El Carmen de Bolívar en la carretera Troncal de Occidente, a la altura del sector conocido como Blacho Galleta en el kilómetro 67.

60 campesinos realizan una protesta para pedir la presencia del director de la Unidad de Restitución de Tierras, con el propósito de obtener proyectos de inversión y entrega de tierras para cultivos.

“Recordamos a los conductores el plan de manejo de tráfico implementado para que tomen rutas alternas y eviten quedar represados debido a la manifestación, el propósito es que usted llegue a su destino final. Pedimos a los conductores respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad”, manifestó el capitán Alexander Flórez, jefe de la Policía de Tránsito en Bolívar.

La Policía de Tránsito implementa los siguientes cierres y desvíos para evitar más represamientos vehiculares: