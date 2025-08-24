Campesinos de El Carmen de Bolívar anuncian bloqueo total este lunes en la Troncal de Occidente

Cartagena

Campesinos del sector rural de El Carmen de Bolívar anunciaron que este lunes 25 de agosto realizarán un bloqueo total de la carretera Troncal de Occidente con una protesta ante supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La manifestación se adelantará a partir de las ocho de la mañana en el kilómetro 67, a la altura del sector conocido como Blacho Galleta en el municipio de El Carmen de Bolívar, salida hacia Cartagena.

Los campesinos buscan llamar la atención frente a las necesidades que enfrentan las comunidades rurales y urbanas. Asimismo, el objetivo será promover la unidad y la participación ciudadana como herramienta para abrir espacios de diálogo con las entidades del Gobierno, en busca de soluciones.

El capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Transito y Transportes de la Policía de Bolívar, recomendó a los conductores planificar con tiempo sus viajes y anunció que habrá un plan de manejo de control de tráfico con los siguientes cierres: