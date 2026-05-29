Cartagena es la primera ciudad del mundo con Sello Carbon Footprint Reduced de Applus+

En vísperas de celebrar los 493 años de su fundación, Cartagena de Indias alcanzó un hito global en sostenibilidad turística y acción ambiental: su Centro Histórico recibió oficialmente el Sello Carbon Footprint Reduced, emitido por Applus+ Certification, convirtiéndose en la primera ciudad del mundo en obtener esta certificación territorial.

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La certificación, desarrollada con referencia en la norma internacional ISO 14065:2021, valida la gestión de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y resiliencia climática de uno de los destinos patrimoniales más importantes del país. La entrega estuvo a cargo de representantes de Applus+ y de Fabián Mosquera, Country Manager de AJE Colombia, quienes entregaron el sello a Mauricio Rodríguez Gómez, director del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, y a Jorge Moisés González, subsecretario de Turismo de la Alcaldía Mayor, en representación de las instituciones locales que aportaron los soportes evaluados durante la auditoría.

El proceso se originó en 2024, cuando AJE Colombia firmó un Memorando de Entendimiento con la Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por el alcalde Dumek Turbay Paz, para desplegar la iniciativa Cartagena #PorElClima. Posteriormente, se fortaleció con un acuerdo estratégico con la Cámara de Comercio de Cartagena, presidida por Andrea Piña, para vincular al sector privado y comercial de la zona amurallada.

A través de Cartagena #PorElClima, AJE Group financió y articuló el proceso público-privado que llevó la gestión ambiental del Centro Histórico a una verificación independiente. La compañía convocó a los actores, facilitó la coordinación institucional y habilitó la participación de Applus+ Certification como organismo encargado de revisar las evidencias existentes en el territorio.

Un hito para la competitividad turística de Cartagena

La respuesta del sector empresarial superó las expectativas iniciales: 50 establecimientos (incluyendo hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios) se sumaron activamente al proceso de acción climática colectiva. De ellos, 12 establecimientos completaron por primera vez la medición de su huella de carbono con datos reales y metodologías internacionales, sumando un total medido cercano a 3.977 tCO₂e. Este ejercicio sentó un precedente histórico de medición técnica en el sector HORECA del país.

Durante la verificación también se revisaron evidencias como el Plan 4C, proyectos de restauración de manglar y bosque seco tropical liderados por el EPA Cartagena, programas de movilidad sostenible de Transcaribe, estrategias de gestión de residuos y alianzas de cooperación internacional con GIZ, GEF/PNUMA y la Red C40. Applus+ evaluó estos avances en seis ejes: gobernanza climática, monitoreo de emisiones, mitigación urbana, acción del sector HORECA, educación ambiental y cultura climática.

“Cuando desplegamos la iniciativa, descubrimos que el territorio ya tenía una gestión climática muy rica y articulada. Entendimos que ese esfuerzo merecía una validación internacional de primer nivel. Convocamos a Applus+, quienes estructuraron este esquema de certificación territorial para validar la gestión del Centro Histórico. AJE actuó como catalizador y financiador de la verificación, pero el mérito técnico e institucional pertenece al territorio y a sus actores”, destacó Fabián Mosquera, Country Manager de AJE Colombia.

El proceso también tuvo un efecto multiplicador en la economía turística local. Avia Caribbean, empresa del Grupo Aviatur y principal operador turístico y de cruceros de Cartagena, se sumó a la iniciativa colectiva, avanzó en la medición rigurosa de sus operaciones y obtuvo su propia certificación individual de carbono neutralidad con Applus+.

“Las grandes líneas de cruceros internacionales ya exigen estándares ambientales verificables a sus operadores en destino. El turismo de alto valor ya tomó su decisión sobre sostenibilidad. Lo que Cartagena construyó con este sello es la plataforma; lo que cada establecimiento haga con ella definirá su competitividad futura en los mercados globales. En Avia Caribbean ya tomamos esa decisión”, afirmó Claudia Ramírez, Directora de Operaciones Turísticas Sostenibles de Avia Caribbean.

Así, el Sello Carbon Footprint Reduced se convierte en una credencial técnica para Cartagena: valida que el Centro Histórico cuenta con una gestión climática verificable y una base para seguir reduciendo emisiones y fortaleciendo su resiliencia. En un mercado turístico que exige evidencias ambientales, este avance deja a la ciudad como referencia para otros destinos patrimoniales y urbanos que buscan avanzar hacia modelos bajos en carbono.