Jornada de atención integral a víctimas del conflicto en Playón, Bolívar

La Gobernación de Bolívar, liderada por Yamil Arana Padaui, llevó a cabo una jornada interinstitucional en el corregimiento El Playón, jurisdicción de María La Baja, articulando servicios claves para las comunidades víctimas del conflicto armado.

En el espacio, liderado por la Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación, participaron la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de María La Baja y entidades como las secretarías de Salud Departamental (PAPSIVI y aseguramiento), Minas y Energía, Interior, Gestión del Riesgo, Armada Nacional, Registraduría, ICBF, ADR, la ESE Municipal y la Fundación Unidos.En total, 41 funcionarios sumaron esfuerzos para brindar atención integral.

Los servicios incluyeron asistencia técnica a la Mesa de Víctimas y el Comité de Impulso, atención psicosocial PAPSIVI, gestión del riesgo, orientación en aspectos minero energéticos, expedición de cédulas, registros civiles y tarjetas de identidad, atención médica, vacunación y aseguramiento en salud.

Además, se logró articulación con el Banco de Alimentos para entregar arroz fortificado y con el ICBF para distribuir Bienestarina, junto con una donación gestionada por la Secretaría de la Mujer.

“Estas jornadas son una muestra de que el Gobierno de Bolívar trabaja en el territorio y por el territorio. Nuestro compromiso es acercar los derechos y la oferta institucional a las víctimas, generando confianza y bienestar”, afirmó Iván Sanes, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación.