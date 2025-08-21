Festijazz Mompox presentó nueva imagen para 2025: el evento será del 17 al 20 de septiembre

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, dio a conocer la nueva imagen del Festival de Jazz de Mompox, en su edición 2025.

“Queremos que esta bella imagen siga despertando interés en los visitantes que este año nos acompañarán. El año pasado fueron más de 40.000 personas. Sabemos que este año vendrán muchas más”, anotó el mandatario.

Del 17 al 20 de septiembre, la Tierra de Dios ofrecerá una programación diversa que combina música, arte, gastronomía y espacios académicos.

Con una nómina de artistas encabezada por Gilberto Santa Rosa, la Tierra de Dios volverá a estar en los ojos del país.

Durante los cuatro días, los asistentes disfrutarán de intervenciones de Street Jazz y performances de circo, además de los grandes conciertos nocturnos en el Parque del Jazz, punto central de la programación.