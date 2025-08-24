Manizales vibra con el Festival Internacional de Música CiMa

Manizales

Este evento se destaca como uno de los encuentros musicales y académicos más relevantes de Colombia y durante seis días, músicos de Francia, Alemania, Canadá, México, Brasil, China, Chile, Argentina y Colombia compartirán sus experiencias con estudiantes, profesores, gestores culturales y amantes de la música.

En esta edición, la número 10, CiMa expandirá su alcance territorial, incluyendo actividades en las casas de la cultura de Manizales y en municipios como La Dorada y Aguadas, en colaboración con la Feria del Libro de Manizales.

Yovanny Betancur Santa, director del Festival Internacional de Música CiMa, destacó la agenda que tendrán en los eventos académicos y musicales en escenarios que estarán por toda la ciudad, “tendremos una programación de conciertos de diferentes géneros, música clásica, jazz, música contemporánea, músicas urbanas, música colombiana, latinoamericana, músicas del mundo con artistas que vienen de nueve países”, destacó el director.

Programación

La programación del Festival Internacional de Música CiMa, que se extiende a lo largo de seis días, es completamente gratuita y accesible para todo público, ofreciendo una experiencia musical enriquecedora en diversos escenarios de la ciudad.

Uno de los eventos más importantes del festival es CiMa al parque, que tendrá el concierto el próximo sábado 30 de agosto contará con:

Briela Ojeda, cantautora de proyección internacional

Tambor Hembra, fuerza del folclor femenino

Laura Vargas, ganadora del Gran Premio Mono Núñez para Caldas

Big Band Caribeña, fusión de jazz y ritmos antillanos

The Breakfast Club, homenaje al pop y rock de los 80

Ensambles de metales, tubas y eufonios

Espacios académicos

El Foro Académico tendrá 13 invitados nacionales e internacionales que lideran procesos de creación, investigación y educación musical. Por su parte, el Foro de Industrias Musicales, programado para el miércoles 27 de agosto, reunirá sellos discográficos como Polen Records, Falso Ídolo, Highbeats y Ágora Sonora, junto a cinco proyectos musicales de Manizales seleccionados por convocatoria pública.

“CiMa se consolida como un punto de encuentro crucial para la industria musical, facilitando conexiones y oportunidades entre artistas, productores y gestores culturales”, destacó su director Yovanny Betancur Santa,