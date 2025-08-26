¿Por qué Transmilenio ha presentado colapsos y afectaciones en tráfico de Bogotá? Gerente responde

El pasado lunes 25 de agosto, Bogotá presentó una paralisis en su tráfico por más de tres horas, reportando el inicio del problema sobre las 6:00 a.m., hora pico en la ciudad y que dejó la imagen de centenares de ciudadanos caminando por las calles para poder llegar a sus destinos.

La situación se presentó luego de que un bus de Transmilenio presentara fallas mecánicas sobre la Avenida Caracas, vía en la que se viene construyendo la Primera Línea del Metro, razón por la que los carriles presentan movilidad reducida.

Le puede interesar: Desaparecidos en Bogotá, el drama detrás de 4 historias que conmueven a la ciudad ¿qué está pasando?

En 6AM de Caracol Radio estuvo María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, quien ofreció disculpas a los afectados ante la parálisis de varias troncales del servicio.

¿Por qué colapsó el tráfico en Bogotá el lunes?

María Fernanda Ortiz explicó cómo se dio la situación: “En primer lugar, quiero pedir disculpas a los ciudadanos por la contingencia presentada. En la Avenida Caracas se adelanta la construcción de la primera línea del Metro, lo que ha reducido los carriles de tráfico mixto y los ha vuelto más angostos. En este contexto, el bus que presentó la falla mecánica ocupó ambos carriles, lo que provocó la parálisis de la troncal”.

Lea también: Se conocen más víctimas del presunto joven abusador en Transmilenio: unificarán denuncias

La gerente Ortiz también enfatizó en que se ha venido instruyendo a los conductores para que tengan una mayor responsabilidad víal: “Por esta razón hemos reforzado el mensaje a los conductores para que permanezcan en un solo carril y evitar situaciones similares. Sabemos que estos incidentes pueden ocurrir: nuestra flota se renovó en 2018 y 2019, y las estadísticas indican que un bus de este tipo puede presentar una falla cada 78.000 kilómetros. Aunque no son frecuentes, no están exentos de problemas técnicos. Por eso estamos en conversaciones con el concesionario Metro para contar con una grúa especializada que atienda de inmediato este tipo de emergencias”.

¿Es difícil mover un bus de TransMilenio?

La gerente manifestó que es necesario contar con grúas especiales para poder moviilizar uno de los buses del servicio: “Sí. No se trata de grúas convencionales, sino de equipos especiales por el tamaño y diseño de los articulados. La demora se debió precisamente a la llegada de esta grúa. El incidente ocurrió a las 6:00 a. m., en plena hora pico, lo que agravó la congestión. Aunque activamos los protocolos de manera inmediata, la grúa más cercana debía atravesar gran parte de la ciudad y el tráfico complicó su llegada”.

Vea también: Cierre vial de 24 horas en la avenida Esperanza por el derrame de sustancias químicas en la vía

“Esto generó que muchos usuarios caminaran por las troncales, lo que aumentó aún más el caos vehicular. Reiteramos nuestras disculpas a la ciudadanía y anunciamos que adoptaremos medidas más estrictas para atender este tipo de contingencias con mayor rapidez”, afirmó.

¿Qué está pasando con los colados en el sistema?

Finalmente, la gerente de la entidad se refirió a cómo han venido trabajando en reducir el número de colados: “Seguimos trabajando de manera fuerte contra la evasión. El Portal Usme era uno de los puntos más críticos y hoy hemos logrado controlar la situación. Continuaremos implementando acciones para reducir al máximo el ingreso irregular de usuarios y proteger la sostenibilidad del sistema”.

Play/Pause ¿Por qué Transmilenio colapsó el tráfico en Bogotá el lunes? Gerente responde 06:16 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles



