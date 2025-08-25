Cierre vial de 24 horas en la avenida Esperanza por el derrame de sustancias químicas en la vía

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó el cierre de la carrera 70 con avenida Esperanza, donde se volcó un tractocamión que derramó sustancias químicas en la calzada norte de la vía en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Si bien, el Cuerpo Oficial de Bomberos, junto a la Unidad de Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad y personal de la Secretaría de Tránsito, acudieron al instante al punto donde se produjo el volcamiento en horas de la mañana del lunes 25 de agosto, las labores de control de residuos químicos y limpieza de la calzada se extenderán por un día completo, en tanto que el cierre de este tramo de la vía se mantendrá hasta la tarde del martes.

Ante el cierre en la carrera 70 con av. Esperanza, las autoridades recomiendan la avenida El Dorado y la Carrera 68 como rutas alternas para quienes se movilizan por la zona.

Minutos después del volcamiento del tractocamión, la Unidad de Grupo Guía de Movilidad gestionó el incidente, con la reducción de la movilidad a un carril en el sentido oriente - occidente, donde se reportó un alto flujo vehicular.

Sin embargo, tras el retiro del remolque sobre la una de la tarde, inició el cierre vial en ambos sentidos de la avenida.

Desvíos en 17 rutas zonales del transporte público

El Cuerpo de Bomberos detalló que “se presenta cierre de la conectante de la carrera 70 en el sentido norte - sur para tomar la avenida Esperanza hacia el occidente”.

Por este corredor vial transitan distintas rutas, en su mayoría dirigidas al suroccidente de la capital en la localidad de Fontibón.

Como resultado del cierre, 17 rutas tomarán desvíos por las vías aledañas para continuar con su trayecto habitual. Dichos servicios son: 166, 291, C129, C135, C155, F410, K303, K305, K306, K307, K314, K317, K319, K325, K329, K332 y K334.