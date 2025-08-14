En Pereira capturan a alias ‘Guasón’, investigado por homicidios, desplazamientos y desapariciones

Varios operativos, en los últimos días, han dejado como resultado la captura de sujetos que están siendo investigados por delitos de alto impacto como el homicidio y el porte de armas de fuego.

Entre los aprehendidos está un presunto integrante de la banda delincuencial Cordillera, que estaría en la línea de mando de alias ‘Juangui’, se trata de alias ‘Guasón’ o ‘Caricortao’ quien tenía una orden de captura por un homicidio ocurrido el 29 de enero de 2024 en el barrio el Rocío Alto.

Según las indagaciones de la Policía junto con la Fiscalía. Este sujeto estaría involucrado en otros asesinatos y en tentativas de homicidios, además de ser el coordinador de extorsiones, desplazamientos forzados y desapariciones en sectores del Rocío Alto y Bajo y en el barrio La Unidad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Miguel Andrés Camelo.

“Un señor que tenía orden judicial por el delito de homicidio y porte ilegal de armas; este señor, presunto integrante de un GDO denominado ‘La Cordillera’, es detenido en el sector de la Y, a través de ese plan cazador se solicitan antecedentes, se verifica su identificación con todas las bases de datos que nosotros tenemos y se logra esa captura de este sujeto”.

Lo que deja entrever este tipo de capturas, es la situación de estos barrios donde se están presentando casos de desplazamientos forzados intraurbano, desapariciones en sectores donde poco o nada se habla de esta compleja situación.

Desde el primero de agosto a la fecha en Pereira se han realizado:

* 128 personas capturadas.

* 15 armas de fuego incautadas.

* 11 vehículos recuperados.

* 12 diligencias de allanamiento.

* 47.684 gramos de estupefacientes incautados.