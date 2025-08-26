Martes 26 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Desde Manizales, el Presidente de Colombia Gustavo Petro se volvió a referir a la concesiones viales en el país entre ellas autopistas del café.

El mandatario nacional fue claro en manifestar “He dado la orden a la ministra de Transporte de revisar a fondo los contratos viales y los peajes. Concesión que termine, concesión que no se prorroga: debe revertir a la Nación. El peaje no paga las obras, solo el mantenimiento, y los recursos públicos ya recaudados con impuestos son los que deben financiar la infraestructura.”

Y agregó “Por eso he pedido auditorías y estudios serios, con participación de transportadores y comunidades, para ver dónde es posible reducir costos e incluso levantar algunos peajes, como ocurre en Europa.

Y puntualizó el presidente Petro “Mi sueño es que las carreteras sean verdaderamente públicas y que contemos con un sistema de mantenimiento vial eficaz que garantice su sostenibilidad, por eso señora ministra de transporte debemos revisar si podemos comenzar ese modelo con autopistas del café”

Este pronunciamiento se presenta en el momento en el que un grupo de ciudadanos y veedores han reclamado que se rebaje el costo de los peajes en autopistas del café que no se tiene en cuenta en el nuevo proyecto de IP conexión centro que pretende continuar con la concesión después del 2027

Lina Arango veedora de autopistas del café señaló que por ejemplo en 2024, los siete peajes que hay entre Quindío, Risaralda y caldas recaudaron 280 mil millones de pesos.

Con todos los honores policiales, y en medio del dolor y lágrimas de familiares, amigos y compañeros se cumplieron las exequias del patrullero de la Policía, Jhonatan Jiménez que fue asesinado en el atentado terrorista en el departamento de Antioquia.

El parque principal del municipio de Montenegro, la parroquia San José y el cementerio Campo de Paz fueron los lugares donde la Policía le rindió homenaje y le dio el último adiós a este héroe de la patria que fue asesinado en cumplimiento de su deber.

El parque principal del emporio cafetero como se conoce a Montenegro fue el lugar donde toda la capacidad de la Policía Quindío, la banda marcial, y por supuesto el personal de carabineros hicieron calle de honor por donde fue llevado en la más completa solemnidad el cuerpo sin vida del patrullero de 33 años de edad, su hija, su esposa, sus padres y sus abuelos en llanto e inconsolables se confundían con los cientos de personas que acompañaban este doloroso momento para ellos como familia, pero también para el municipio, el departamento y el país.

la Policía le entregó a la familia del patrullero la bandera de Colombia, el sombrero de carabinero y una flor, donde los altos rangos de la Policía no ocultaron su tristeza por la pérdida del compañero y varios de los uniformados con lágrimas en los ojos vivieron este momento de despedida de su compañero y amigo.

En los actos de despedida del patrullero de la Policía, también se hicieron presentes los veteranos en uso de buen retiro de la institución, la Policía Cívica Juvenil y demás especialidades, además del alcalde de la Localidad y el secretario del interior del Quindío.

Armenia alcanzó los 60 homicidios en lo corrido del año, el caso reciente dejó un muerto y dos heridos

En efecto la ciudad llegó a los 60 casos de homicidio y el departamento registra 117 en lo que va de este año. Precisamente el caso reciente se registró en la noche del domingo 24 de agosto en el sector de Villa Kelly que está ubicado en inmediaciones de los barrios Los Quindos y Gibraltar al sur de la ciudad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que cuatro hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y arremetieron con arma de fuego en contra de tres personas que departían en vía pública.

Señaló que el ataque sicarial dejó una persona muerta y dos heridas donde la víctima mortal fue identificada como Jonathan Molina de 39 años.

Tanto el muerto y los heridos registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes y fuga de presos por eso no se descarta que el hecho sicarial tenga que ver con ajuste de cuentas.

Una mujer denunció agresión en un intento de hurto de una cadena de oro en zona céntrica de Armenia

A través de Tik Tok Valentina Jaramillo dio a conocer un caso de intento de hurto en la carrera 19 con calle 23 de la ciudad cuando se movilizaba en una motocicleta decidió parar en un semáforo para rechazar una llamada de su celular y es en ese momento cuando el delincuente se le acerca con el fin de arrebatarle la cadena de oro.

Relató que fueron momentos de mucha angustia porque al generar esa acción provocó que se cayera de la motocicleta y la cadena quedó en el suelo lo que no permitió el accionar delictivo.

Agradeció a las personas que estaban en la zona porque intervinieron y gracias a eso el delincuente huyó hacia una motocicleta que lo estaba esperando, pero fue clara que por fortuna no lograron cometer su objetivo.

Destacó que el llamado es a no dar papaya porque los delincuentes están al acecho y están esperando cualquier oportunidad para generar el hurto puesto que aunque sus familiares le advertían de lo peligroso de cargar con las joyas hizo caso omiso, sin embargo, reconoció que aprendió la lección.

Las autoridades de salud del Quindío advierten que el cambio de interventor de la Nueva EPS dificulta acuerdos para retomar los servicios en la Clínica San Rafael

Recordemos que lleva más de una semana el cierre de servicios para los usuarios de la Nueva EPS en la clínica San Rafael de la ciudad debido a las deudas.

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez advirtió que es muy complejo el panorama por el cambio de interventor puesto que había un avance con el objetivo de lograr en el menor tiempo retomar los servicios.

Sostuvo que la situación es agravante porque deben empezar desde cero con la nueva interventora para lograr consolidar los acuerdos a los que ya se había llegado en materia de pagos.

Explicó que es el caso de la Clínica San Rafael donde se establecieron unos acercamientos, pero ahora deben iniciar otra vez todo el proceso.

Destacó que otro de los acuerdos de pagos que se habían realizado es el relacionado con la clínica La Sagrada Familia que actualmente está a tope recibiendo la gran parte de los usuarios de mediana y alta complejidad de la Nueva EPS.

Alertó que por ahora se mantiene la suspensión en San Rafael de la ciudad entendiendo que Quindío no tenía dificultades económicas tan apremiantes como en otras zonas del país.

La Secretaría de Aguas e Infraestructura de la gobernación del Quindío, dio inicio a la ejecución del contrato de obra 005 de 2025, que contempla la adecuación y mejoramiento de la infraestructura del Centro de Atención Especializada (CAE) La Primavera, en el municipio de Montenegro.

El proyecto, cuenta con una inversión de $91 millones, y tendrá un plazo de ejecución de 30 días. Las obras se centran en la adecuación de la cubierta para garantizar la seguridad de las instalaciones, así como en la construcción y mejoramiento de aulas de clase que permitirán brindar mejores condiciones a los jóvenes que allí se encuentran internados.

Hasta el 29 de agosto vence el plazo para el pago del impuesto vehicular en el Quindío, el 70% del parque automotor está al día con la obligación

Inicialmente el plazo vencía en el mes de julio, pero fue ampliado el plazo para este mes para generar mayor cobertura y oportunidad de que los contribuyentes se pongan al día con el pago del impuesto.

La secretaria de hacienda del departamento, Beatriz Eugenia Londoño manifestó que cuentan con un parque automotor de 136 mil vehículos registrados para la vigencia del 2025 y a la fecha 96 mil ya cumplieron con la obligación correspondiente.

Extendió el llamado a quienes aún no han realizado el pago para que aprovechen y lo hagan antes de que venza el plazo porque no hacerlo acarrea sanciones de hasta el 200% del impuesto más los intereses moratorios.

Recordó que la administración departamental ha dispuesto de varios canales de atención como la página isva.quindio.gov.co, de manera presencial en la Tesorería departamental, en el Banco de Occidente y en Davivienda, o en las cajas del grupo Éxito, Edeq o Facilísimo.

Desde Manizales el Presidente de la República Gustavo Petro resalto la importancia de la ampliación de la pista del aeropuerto el Edén de Armenia para que impulse el turismo internacional en la región.

Con el propósito de fortalecer los vínculos afectivos y promover el bienestar emocional en los hogares, el Bienestar Familiar Regional Quindío, a través de «Somos Familia, Somos Comunidad», desarrolló una significativa jornada de liberación emocional denominada «Soltar para fluir», en el municipio de La Tebaida

La actividad reunió a 10 familias que participaron en un ejercicio guiado de introspección. Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos, reflexionar sobre sus cargas negativas y explorar herramientas para sanar, perdonar y avanzar en armonía con sus seres queridos.

En noticias de las universidades, La Universidad la Gran Colombia Armenia celebra el destacado logro internacional del Doctor Alejandro Salcedo Jaramillo, docente de la Facultad de Derecho, reconocido por Minciencias con un producto tipo TOP gracias a su participación en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.

Con la meta de establecer 12 huertas demostrativas comunitarias distribuidas en los municipios de Pijao, Salento y Génova, una delegación liderada por la Universidad de San Buenaventura, con el acompañamiento técnico de la corporación Agrocolombia, adelanta una serie de visitas técnicas a predios postulados por la comunidad de estas tres localidades quindianas, y que podrían, en caso de cumplir con los criterios de elegibilidad, convertirse en espacios para la siembra de especies vegetales de pancoger.

Los investigadores uniquindianos Germán Rodríguez Castro y Esteban Rodríguez descubrieron en Armenia y Calarcá dos nuevas especies de arañas cribelladas. y descritas recientemente en la Universidad del Quindío. Hasta el momento, en Colombia solo se conocía una especie de este grupo, Retiro granadensis. Por ello, el hallazgo representa un valioso aporte al conocimiento de la biodiversidad del país y abre nuevas posibilidades de investigación sobre la fauna de invertebrados en los Andes.

El gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz Arbeláez, entregó un balance positivo luego de la realización del sorteo extraordinario el pasado 16 de agosto en conjunto con el Gran Extra de Colombia. En el 2024, durante el mismo mes de agosto, se vendieron 89.638 billetes, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 111.070 billetes, es decir, un aumento de 21.432 unidades. Este crecimiento representó ingresos por más de $1.990 millones, consolidando el sorteo como una estrategia efectiva para fortalecer la presencia de la Lotería del Quindío en el mercado nacional.

En deportes, Con la presencia de autoridades locales, organismos de socorro y representantes del Deportivo Pereira, este lunes se realizó en el Estadio Centenario la Comisión Local para la seguridad, comodidad y convivencia en el Fútbol, en la que se definieron las medidas para el juego entre el equipo matecaña y Atlético Bucaramanga, programado para el sábado 30 de agosto a las 6:20 p. m.

Durante la reunión se acordó que las puertas del escenario se abrirán a las 3:20 p. m., se recomendó el uso de transporte público para llegar al estadio y se definieron las condiciones de ingreso para los aficionados: en las tribunas oriental y occidental podrán ingresar menores entre 5 y 12 años, mientras que en las tribunas norte y sur sólo se permitirá el ingreso a mayores de 18 años.

La comisión también revisó la ubicación de los anillos de seguridad y la distribución de la logística, con el fin de garantizar el orden y la convivencia. De igual manera, se recordó que Atlético Bucaramanga mantiene la sanción de no ingresar trapos, instrumentos o prendas alusivas a su equipo, medida derivada de los hechos ocurridos en un partido anterior frente al Deportes Quindío.

De otro lado, El Quindío celebró dos medallas en la II válida nacional de BMX freestyle, realizada en Armenia. Daniela Morán brilló en la categoría élite femenina al conquistar la plata y en la rama masculina, Andrés Felipe Pardo se quedó con la medalla de bronce en la élite