Lunes 25 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Hoy se llevará a cabo el sepelio del patrullero quindiano Jhonatan Jiménez, muerto en el helicóptero derribado por un ataque terrorista en Antioquia

El cuerpo del uniformado Jhonatan Jiménez de 33 años de edad llegó cerca de las 5 de la mañana del domingo 24 de agosto y se lleva a cabo la velación en la funeraria Jardines del Renacer en el municipio de Montenegro.

Precisamente hoy lunes 25 de agosto se realizará una eucaristía en la parroquia San José del municipio a partir de las 4 de la tarde donde habrá honores por parte de la Policía del departamento y después será el sepelio en el cementerio Campo de Paz de Montenegro.

Desde la Policía del Quindío señalaron que no solo se despide al patrullero sino a su fiel compañero el perro Lexter. La teniente coronel Claudia Marcela Cañas, Comandante encargada del departamento de Policía Quindío expresó sus condolencias y el acompañamiento que han brindado desde el primer momento a la familia del patrullero.

Destacó la unión ejemplar entre guía y canino como el patrullero con su perro que será siempre un símbolo de entrega y de amor por la misión de estar al servicio de los colombianos.

En medio de la situación de violencia que se registra en varias regiones del país se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con las principales autoridades del departamento con el fin de evaluar la situación y tomar medidas preventivas para evitar cualquier afectación en materia de orden público.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis anunció que ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre cualquier atentado o actividad ilegal que se esté planeando en contra de los quindianos para evitar cualquier amenaza que altere el orden público en el departamento.

También mencionó que incrementaron los patrullajes en zonas urbanas y rurales, puestos integrados por la Policía y el Ejército al ingreso de los municipios, así como el reforzamiento de anillos de seguridad en estaciones y unidades militares que son puntos estratégicos para el accionar de los violentos.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez lamentó lo sucedido por la muerte del patrullero quindiano y expresó su solidaridad con la familia. Cuestionó la situación de violencia que vive el país ya que considera es un retroceso a años en los que eran constantes los atentados y hechos de sangre que hoy se repiten y enlutan al país.

Un grupo de hombres encapuchados y armados protagonizaron violento hurto al norte de Armenia, las autoridades activaron el plan candado y recuperaron una camioneta

El hecho delictivo se registró en la noche del viernes 22 de agosto en una vivienda ubicada en el sector de la Castellana al norte de la ciudad cuando los delincuentes amordazaron a quienes se encontraban en el lugar generando angustia y conmoción.

Se conoció que al parecer eran nueve personas quienes dañaron las ventanas y de forma violenta intimidaron con armas de fuego a sus víctimas hasta incluso amarrarlas para no permitir que dieran aviso a las autoridades.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien informó que los delincuentes hurtaron elementos de valor como cadenas, anillos, relojes y hasta una camioneta.

Fue enfático en afirmar que avanzan en las respectivas investigaciones con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con los responsables para llevar a cabo el proceso de judicialización.

Asimismo, señaló que realizaron un plan candado y cazador posterior a la denuncia del hurto para capturar a los ladrones y recuperar los elementos hurtados, pero aún están en ese proceso.

Desde la Policía del Quindío informaron que el vehículo de alta gama fue abandonado en la carretera de la vereda San Juan de Carolina del municipio de Salento y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

No paran los ataques sicariales en Armenia, en la noche de ayer domingo 24 de agosto un ataque a bala dejo como un muertos y dos heridos en el sector de Villa Kelly ubicado entre los barrios los quindos y Gibraltar al sur de la ciudad.

Preliminarmente la victima del hecho sicarial fue identificada como Johathan Guillermo Molina, de 39 años, conocido como “Pitu”, quien recibió impactos de bala murió en el lugar de los hechos, dos hombres más resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales

En Armenia se registró un insólito caso de ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’, un regulador de tránsito fue confrontado al estar mal estacionado y su reacción fue la de intimidar al denunciante con su supuesta influencia en redes sociales

En redes sociales se ha viralizado un video ciudadano que denuncia el mal parqueo de una motocicleta de un funcionario de la secretaría de Tránsito de la ciudad.

El caso se presentó en la calle 19 #13- 09 en inmediaciones de la antigua sede del Club América en el centro de Armenia cuando una persona grabó el momento en que una motocicleta se encontraba mal parqueada y el funcionario de Tránsito reconoció que era suya.

De inmediato se molestó porque lo estaban grabando y lanzó la polémica frase ‘Usted no sabe quién soy yo’ aludiendo que era una figura pública debido al gran número de seguidores que tenía en sus redes sociales.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño dijo que revisarán el caso con el supervisor porque se trata de un contratista que cumple obligaciones como regulador de tránsito. Mencionó que como autoridad de tránsito rechazan este tipo de comportamientos puesto que una infracción no debe realizarse por nadie, pero mucho menos por funcionarios de la dependencia.

Además, el secretario dio a conocer que también hubo quejas de otro comportamiento inadecuado por parte de este regulador por lo que realizaron la intervención correspondiente en cuanto a una orden de comparendo por no tener la revisión técnico-mecánica y la motocicleta fue inmovilizada.

Precisamente este funcionario de la secretaría de tránsito de la ciudad aparece en redes sociales como elfokinmaster con 18 mil seguidores y se describe como creador de contenido.

Los organismos de socorro rescataron a un obrero que había quedado atrapado por un desprendimiento de tierra en Armenia

En una agencia de maderas ubicada en la carrera 12 con calle 17 en el centro de la ciudad se registró una emergencia cuando un hombre quedó atrapado tras el desprendimiento de tierra.

El cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad atendió la contingencia utilizando equipos de rescate hidráulico y la persona rescatada fue trasladada a centro asistencial para la revisión pertinente.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad, informó que el desprendimiento de una masa de tierra originó que el obrero quedará aprisionado contra una maquina industrial.

al cumplirse tres meses del trágico accidente de tránsito en Calarcá, que cobró la vida de 10 estudiantes, administrativos y docentes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, se llevó a cabo un sentido acto religioso en el sector del puente helicoidal liderado por la diócesis de armenia, donde se elevó una oración por estas vidas perdidas y por sus familias que viven el duelo de perder a sus seres queridos.

En el Quindío ya son 72.000 medicamentos pendientes para entregar a usuarios, las autoridades establecen estrategias para disminuir la problemática

No para la crisis por la falta de entrega oportuna de los medicamentos a usuarios de las EPS en el departamento, recordemos que la semana pasada pacientes trasplantados renales realizaron una protesta debido a esta situación.

El secretario de Salud departamental, Carlos Alberto Gómez señaló que gracias a la mediación que realizaron lograron la entrega de los medicamentos para que estos pacientes trasplantados puedan continuar con su tratamiento de manera efectiva.

Reconoció que la problemática incrementa cada día más por eso han articulado esfuerzos, con la Nueva EPS que es la de mayor cobertura en el departamento, para desarrollar estrategias como la entregatón de medicamentos el próximo sábado 30 de agosto en el municipio de Circasia y están programando dos jornadas para la ciudad de Armenia uno para el régimen contributivo y otro para el subsidiado.

advirtió que la dificultad se ha presentado con la entrega de pañales, medicamentos para la diabetes, para la hipertensión arterial y glaucoma.

desde la Concesión vial Autopistas del Café dieron a conocer en un comunicado que la concesión tiene un contrato que culmina en el año 2027, por lo que insisten en que no hay posibilidad de prórroga al tener un modelo financiero y marco legal con un tiempo estipulado.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el proyecto IP Conexión Centro a través de otro comunicado de prensa, destacaron que todas las actuaciones en materia de concesiones viales se desarrollan bajo el marco normativo vigente, con criterios de transparencia y legalidad.

El comunicado subraya que la iniciativa busca impulsar la conectividad y el desarrollo regional, en línea con los planes del Gobierno Nacional, y descartó cualquier actuación irregular o contraria a los intereses de las comunidades. “El proyecto IP Conexión Centro responde a un ejercicio transparente, técnico y ajustado a la normatividad vigente”, indican desde el ente nacional.

El centro de atención móvil para habitantes de calle llegó al sector de los puentes de La Cejita en Armenia, ya se han realizado más de 3 mil atenciones en el Quindío

En efecto se desarrolló una jornada en el sector de los puentes de La Cejita que es uno de los puntos más álgidos de la ciudad, allí se brindó la atención en salud, en aseo, peluquería, entrega de alimentos, ropa e implementos de aseo.

El gerente del Hospital Mental de Filandia, Juan Carlos Patiño extendió un llamado especial a los ciudadanos es a no contribuir con el asistencialismo porque no permite efectividad en el proceso que vienen estableciendo con la respectiva ruta de atención.

Destacó que históricamente el departamento es receptor de habitantes en situación de calle, pero actualmente también es productor debido al aumento del consumo de sustancias psicoactivas por eso amplían la cobertura con un convenio interadministrativo entre el gobierno departamental y el hospital en seis municipios más como son Génova, Montenegro, La Tebaida, Calarcá, Circasia y Quimbaya.

Uno de los participantes y beneficiados de la actividad es Martín quien lleva 26 años en situación de calle. Agradeció el apoyo de las instituciones para brindar la asistencia médica, la atención en aseo y alimentación para esta población que sufre de la dependencia a las drogas.

Reconoció que es muy difícil dejar el consumo ya que lleva muchos años intentándolo y no ha logrado superar la adicción por eso cree que morirá en calle.

También evidenció que es muy complejo el panorama que vive en la calle porque incluso ha sido víctimas de hurtos por los mismos habitantes en situación de calle por lo que sostiene no es seguro habitar las calles de Armenia.

En un mes es decir el jueves 25 de septiembre Armenia realizará la segunda jornada del Día sin Carro y Moto en la ciudad y, desde hoy lunes 25 de agosto, hasta el miércoles 3 de septiembre, quienes trabajan en mensajería y domicilios podrán hacer las solicitudes de permisos de movilización.

Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia. Indicó “la segunda jornada para esta vigencia 2025, el jueves 25 de septiembre, con las mismas condiciones que venimos realizando estas actividades: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Las excepciones son las mismas, aplica para todo el perímetro urbano de la ciudad, pero sí debemos hacer el trámite para domiciliarios y mensajeros, como es debido”

Todos los documentos deben ser presentados en las oficinas de Setta de forma física y, una vez vencida la fecha del 3 de septiembre, no se podrá acceder a él.

En noticias animales, pirata, el perrito que nadie se llevaba en las jornadas de adopción, ya encontró un hogar desde la alcaldía de Armenia recuerdan que en Zoonosis todavía hay muchos perritos esperando por una familia que los abrace con todo el amor que merecen. Mayor información: bienestaranimal@armenia.gov.co

A tres semanas de la implementación del nuevo sistema de ingreso biométrico a la sede principal de la Universidad del Quindío, el 93 % de la comunidad universitaria ya completó su registro. Este avance ha incidido positivamente en la estabilización del sistema y en la mejora de la movilidad dentro del campus.

En deportes, el departamento del Quindío, que hizo parte de la representación oficial de Colombia, alcanzó un resultado histórico en Buenos Aires, Argentina, al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en el primer Open Internacional de Judo Inclusivo.

Los judocas Andrea Orozco, Jonathan Steven Velazco y Cristian Camilo Orozco, dirigidos por el entrenador departamental Juan Manuel González, ratificaron el avance de un proceso que ya proyecta al Quindío hacia los Juegos Paranacionales 2027.

De otro lado, Por fin ganó el Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B del segundo semestre, en esta oportunidad derroto 2 a 1 a Atlético Cali por la séptima fecha y salió del último lugar en la tabla de posiciones, ahora enfrentara esta miércoles 27 de agosto en Medellín al Atlético Nacional por la Copa Dimayor

Finalmente, un empate y dos derrotas para los equipos de Caciques del Quindío en la liga nacional de fútbol de salón en la rama masculina y Femenina

Caciques del Quindío A empató de visitante 5 a 5 contra Tusa en Fusagasugá, Cundinamarca, mientras que Las chicas de Caciques del Quindío perdieron 1-2 contra Lifutsalón Tolima en Circasia, y Caciques B, perdió 4 a 2 con Jogo Bonito en Ibagué.