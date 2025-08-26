Invima alerta venta ilegal de medicamento falsificado para tratar cáncer

El Invima emitió una alerta sanitaria tras confirmar la comercialización en el país de un lote falsificado del medicamento MABTHERA, cuyo número de lote N7747,con fecha de vencimiento en octubre de 2026 y fecha de fabricación de octubre de 2023.

Las diferencias detectadas en el producto falsificado, de acuerdo con el titular de registro sanitario, es que, el material de empaque del producto en cuestión presenta irregularidades visibles frente a la versión original, tales como el diseño gráfico, tipografía y grosor de las líneas; errores de ortografía; alteraciones en la etiqueta holográfica plateada, e inconsistencias en el código de barras impreso en la caja plegable.

Este medicamento es una solución concentrada para realizar infusión intravenosa, la cual se combina con quimioterapias para combatir la leucemia linfocítica crónica, la artritis reumatoide grave, y afecciones inflamatorias de los vasos sanguíneos conocidas como granulomatosis.

“Este hallazgo nos alerta sobre los graves riesgos que representan los medicamentos falsificados para la salud de los colombianos (...) hacemos un llamado a la ciudadanía a verificar siempre la autenticidad de los productos y a adquirirlos directamente con el Titular de Registro Sanitario y su importador autorizado en Colombia”, dijo William Saza Londoño coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.