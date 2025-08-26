Incendio en parqueadero de La Virginia, Risaralda, deja pérdidas millonarias

Un incendio de grandes proporciones ocurrió en el municipio de La Virginia, en el sector conocido como la vuelta del Gas, cerca a los Farallones, en la salida hacia el municipio de Balboa.

Según el reporte preliminar, esta conflagración se presentó en un parqueadero y en varios talleres de la zona, además, cerca a un expendio de gas, lo que preocupaba a los organismos de socorro que debieron combatir las llamas que alcanzaron varios metros.

Al sitio hizo presencia el Cuerpo Voluntarios de Bomberos de La Virginia, que solicitó el apoyo de Bomberos de los municipios de Viterbo, Caldas y de la capital risaraldense.

El oficial de servicio de bomberos de Pereira, el sargento Omar Manrique, señaló que despacharon un tanque de agua y varias unidades de bomberos para apoyar la conflagración.

“Se recibió el llamado de La Virginia, precisamente los bomberos de la Virginia solicitando apoyo en el incendio estructural que se presentaba en este municipio. Se envió una máquina de apoyo con 2 mil galones de agua, cinco unidades de bomberos, para apoyar en la atención de esta emergencia.”

El alcalde de La Virginia, Juan Carlos Botero, señaló que una de las hipótesis que se maneja es la de un corto circuito como causante del voraz incendio.

“Hay comentarios que dicen que fue por un corto circuito en el lugar de los hechos y los bomberos de La Virginia llegan al sitio, controlan el incendio y luego llega también a la empresa de servicios públicos de la Virginia. Llega bomberos de Viterbo y llegan también bomberos de Pereira.”

Agregó el mandatario de esta localidad que se “agradece a todos ellos por el control que se le hizo a esta emergencia, gracias a Dios no hay hechos para lamentar de vidas, pero sí vemos que hay una cantidad de pérdidas materiales y pues estamos esperando el informe preliminar de bomberos de la Virginia para revisar qué fue lo que produjo el incendio.”

Las pérdidas son materiales, al aparecer, varios vehículos terminaron incinerados, al igual que repuestos de vehículos, es el reporte prematuro que entregan las autoridades.