Incendio en la comuna Villasantana de Pereira deja 35 familias afectadas

Pereira

Una grave emergencia se registró en el barrio Las Margaritas II, de la comuna Villasantana de Pereira, donde un incendio estructural afectó a por lo menos 35 familias que habitaban en esta zona de la ciudad. La eventualidad requirió un amplio despliegue de los organismos de socorro.

Al lugar llegaron más de 91 unidades y 14 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos Pereira, en apoyo de los Bomberos de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, también se contó en el apoyo de Ponalsar y la Defensa Civil, que permitió controlar las llamas gracias a la activación del Plan de Ayuda Mutua.

La situación requirió de un esfuerzo muy grande por parte de los organismos de socorro para trasladarse a la zona y tratar de controlar la conflagración; sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente afectando varias viviendas, debido al material con las que están construidas. Juan Camilo Ballesteros, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.

“Se recibe el llamado a la 1:10 p.m. en la Central de Comunicaciones informando sobre un incendio estructural en Las Margaritas II, de la comuna Villasantana. De manera inmediata se activa la máquina base que está ubicada en la zona oriental de la ciudad y se realiza el desplazamiento de las máquinas de la Base Central. Igualmente, se activa el Plan de Ayuda Mutua”, afirmó el director de Bomberos.

Ampliar

Por su parte, la directora de Gestión del Riesgo de Pereira, Dayana Andrea Gómez, informó que se adelanta el censo de los damnificados para definir las primeras ayudas humanitarias que recibirán.

“La Diger ya ha iniciado un proceso de caracterización de los afectados, con el fin de conocer el nivel de atención que debemos brindar. La administración municipal expresa el agradecimiento a cada una de las unidades y organismos de socorro que apoyaron en esta ardua labor”, explicó Gómez.

Hasta el momento, y según el censo oficial, no se reportaron personas lesionadas, lamentablemente un canino perdió la vida en medio del incendio, mientras que dos felinos y dos zarigüeyas fueron rescatados y entregados a la Policía Ambiental.

Las autoridades desconocen las causas que originaron la emergencia, pero ya se inició un proceso de investigación para esclarecer los hechos.