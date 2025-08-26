Horóscopo del profesor Salomón para este 26 de agosto: llegará un buen dinero para varios signos

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señala cosas positivas para muchos signos del zodiaco que recibirán una buena suma económica por diferentes razones, ya sea un ascenso en el trabajo o un préstamo. Sin embargo, hay quienes también deben revisar ciertos aspectos en lo emocional que podrían impedirles alcanzar algunos proyectos o logros que quieren cumplir.

El número 26 va asociado a la prosperidad, estabilidad y riqueza a partir de la suma de los dos dígitos. El primero (2) genera alianzas, mientras que el segundo (6) está ligado al poder. Por otra parte, la Luna abre diferentes posibilidades para que alcance aquello que se proponga.

Para este martes 26 de agosto de 2025, el número es el 3204. Entretanto, la recomendación es encender una vela blanca para el doctor José Gregorio Hernández pidiendo por la salud.

Horóscopo para este martes 26 de agosto de 2025

Cáncer

Deje la tristeza a un lado sin importar lo que está sucediendo. La tristeza no solucionará las cosas, simplemente hay que seguir adelante y buscar otras alternativas. Todo se trata de actitud. Si tiene la convicción de triunfar, todo se logra, y si insiste, logrará cumplir con sus objetivos.

Número: 2476

Escorpión

Debe mirar bien lo que está eligiendo, bien sea en el trabajo, en los negocios o en una relación. No decida por impulso o por necesidad. Hágalo pensando en que es lo mejor para su vida. En este día, tendrá beneficios con algún proyecto de vivienda (compra, venta, arreglo), y llegará un buen dinero para suplir sus necesidades.

Número: 0428

Piscis

Cuidado con los ataques psicológicos, derivados de algo malo en la familia, en el hogar o en el trabajo. Tome sus precauciones porque hay cosas que están sucediendo y no son normales.

Número: 5908

Géminis

Está llegando dinero y además se abrirán nuevas oportunidades laborales, nuevos negocios y nuevas fuentes de ingreso que garantizan una mejora en las finanzas. Es importante tener proyectos en la vida. La energía siempre necesita retos e ideas para que lleguen las bendiciones. Todo depende de la buena actitud.

Número: 3488

Libra

Todo lo que emprenda y lo que esté buscando lo va a lograr. Es importante controlar el mal humor, tomar las cosas con calma y entender las situaciones para salir adelante. Si algo no salió, es mejor no insistir y buscar nuevas alternativas.

Número: 9803

Acuario

Habrá felicidad, celebración y buenas noticias frente a algo que estaba esperando, ya sea una herencia, un trabajo o un préstamo, y que se convertirá en una bendición para tu vida. Recuerde revisar su parte emocional y evitar los celos. El amor se construye todos los días por medio de detalles.

Número: 6870

Tauro

Es importante mantener la calma. Las cosas tienen solución sin importar el tiempo que se demoren. Hay circunstancias que pueden cambiar en el camino, por lo que es mejor tener paciencia. Habrá unos documentos o papeles que saldrán a su favor. También procure viajar para recargar energías.

Número: 1599

Virgo

No se apegue a nada ni a nadie. Todo pasa en la vida, por lo que es importante buscar su propia felicidad y vivir su vida sin entregar todo a los demás. Llegará una gran suma de dinero que deberá saber manejar.

Número: 9833

Capricornio

Siga adelante en la vida así algunos proyectos no salgan bien. No se trata de tener el millón de dólares, sino multiplicarlo y conservarlo. Las cartas también indican estabilidad, logro y conseguir las metas que se proponga. Además, estará por llegar una buena suma de dinero.

Número: 0344

Aries

Tendrá éxito y reconocimiento tanto en su trabajo como en los proyectos que realice. Hay quienes tendrán un ascenso o mejoras en su negocio o emprendimiento. Siga adelante con su proyecto de vivienda porque llegará la recompensa. También se viene una buena suma de dinero.

Número: 0104

Leo

Hay que tener mucho cuidado con la salud por las circunstancias que está atravesando. Es recomendable hacerse un chequeo médico o seguir el tratamiento recetado por un doctor. Habrá buenos resultados a nivel económico por la llegada de una buena suma de dinero. Además, habrá estabilidad en la parte familiar si se presentó alguna dificultad.

Número: 6290

Sagitario

Debe solucionar algunas cosas en el amor, ya sea por algún conflicto relacional o para fortalecer sus relaciones personales. Habrá buenas perspectivas en el trabajo, y se viene una firma de documentos importantes. Los juegos de azar le pueden dar una grata sorpresa.

Número: 7825