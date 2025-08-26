Alcalde Alejandro Char descarta riesgo en el suministro del PAE por déficit de recursos en el país

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, descartó un riesgo en el suministro del Plan de Alimentación Escolar por un déficit de recursos en el país que advirtió la Contraloría.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El mandatario aseguró que en la ciudad no se han presentando problemas con el suministro del PAE, como ha advertido el órgano de control para varias regiones de Colombia.

Barranquilla y su financiación

“Barranquilla pone el 80% o más del programa. Si el país tiene dificultades, pues Barranquilla tiene como sufragar esta dificultad. Tenemos los recursos así que en ese sentido Barranquilla no tiene ningún riesgo, ni los niños”, dijo Char.

El organismo de control señaló que hay riesgo de suspensión en el suministro a nivel nacional desde septiembre por déficit de 500.000 millones de pesos, por lo que conminó el giro de recursos inmediato para el programa.