En medio del dolor, fue despedido en Barranquilla el patrullero asesinado en Amalfi, Antioquia

Familiares, amigos, allegados, compañeros de institución y altos mandos de la Policía Nacional despidieron este lunes al patrullero barranquillero José Daniel Valera Narváez, asesinado en el atentado armado contra un helicóptero de la Policía en zona rural de Amalfi, Antioquia.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo en la funeraria Abadía La Ascensión, donde cerca de 500 personas se congregaron para rendirle homenaje al joven uniformado que perdió la vida en cumplimiento de su labor.

En medio del dolor y con lágrimas en los ojos, Abimael Mendoza, tío del patrullero, recordó la vocación de servicio de su sobrino.

“Mi sobrino era una persona que sentía como si fuera mi hijo. Era buen estudiante. La primera vez que intentó entrar a la Policía, no quedó. La segunda vez dijo: ‘Voy para la Policía, porque eso es lo que anhelo’. Fue, y esta vez sí quedó.”

Mendoza también expresó la impotencia y el sufrimiento de la familia por la forma en que recibieron el cuerpo del patrullero. “Lo entregamos vivo. La mamá lo entregó vivo. Y nos lo devolvieron en el caos”.

Mensaje al presidente Petro: “Estamos descuidando al país”

Durante las exequias, Abimael Mendoza envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, pidiéndole mayor atención a la situación de seguridad en el país, no solo por lo ocurrido en Amalfi, sino también por los recientes atentados como el registrado en Cali.

“Le digo a Petro que vamos a ponernos firmes, porque la verdad es que estamos descuidando al país. En medida de seguridad, estamos mal.”

El asesinato del patrullero Valera ha generado una ola de solidaridad con su familia y ha reavivado el debate sobre los niveles de riesgo a los que están expuestos los uniformados en zonas de alto conflicto. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del atentado.