“Era una persona que nunca decía no”: Defensa Civil sobre asesinato de voluntario en Villa Olímpica

Dolor y rechazo ha causado en Villa Olímpica el crimen de Jesús María Hernández Romero, voluntario de la Defensa Civil, quien fue asesinado el pasado sábado con un destornillador por dos delincuentes que intentaron robarle 40 mil pesos que acababa de retirar de un cajero.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El hombre de 48 años se dirigía a su casa cuando fue atacado. Según su padre, la herida fue mortal. “Le hicieron la herida directo al pecho y no resistió. La policía está revisando cámaras y adelantando la investigación”, relató Jesús Hernández.

Un hombre querido por su comunidad

La víctima era reconocida en Villa Olímpica y a nivel nacional por su labor en emergencias y catástrofes. Su padre recordó que siempre estaba dispuesto a ayudar. “Era servicial, querido en la comunidad. Pedimos a las autoridades que esclarezcan este crimen y que refuercen la seguridad en Galapa”, señaló, criticando además la falta de atención del alcalde frente a la inseguridad del sector.

Dolor en la Defensa Civil: “nunca decía no”

El mayor Néstor Rodríguez, director de la entidad, expresó su pesar. “Era un voluntario que nunca decía no, siempre alegre y con vocación de servicio. Su asesinato nos deja una gran impotencia y tristeza”, dijo, destacando que la pérdida se siente en toda Colombia.

LEA TAMBIÉN: Así es la nueva herramienta con la que la Policía de Barranquilla enfrentará la extorsión

Los restos de Hernández Romero son velados en la funeraria Los Olivos, en la carrera 38, en medio del acompañamiento de familiares, amigos y compañeros de la Defensa Civil.