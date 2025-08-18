Se enredó el homenaje a Miguel Uribe en el Concejo de Bogotá

Bogotá

Durante la sesión en el concejo, la bancada del centro democrático en la corporación dio a conocer que este domingo ingresó, por correo electrónico, a las cuentas de la Comisión de Gobierno y de la Secretaría General del Concejo una recusación contra tres concejales del Partido Centro Democrático, mediante la cual se solicita que se abstengan de participar y votar en el primer debate del Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, “Por el cual se rinde homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay en el Distrito Capital”, previsto para la sesión de hoy de esa comisión.

Frente a esta situación, varios concejales hicieron un llamado al respeto, la unidad y la reconciliación y también hubo posiciones críticas a la decisión.

“Este homenaje es un acto de gratitud y memoria hacia un hombre que entregó su vida por Bogotá y por Colombia. Miguel Uribe fue ejemplo de compromiso, ética y liderazgo. Su legado permanecerá vivo en la historia de la ciudad. Es lamentable que no se pueda discutir el proyecto de acuerdo que busca rendir un homenaje a la vida y obra de este gran líder, es lo mínimo que merece, pagó un precio altísimo por ser una voz coherente y decente en la política colombiana”, afirmó la concejal Diana Diago, una de las autoras de la iniciativa.

¿Cual es el proyecto de homenaje a Miguel Uribe en el Concejo?

El alcance de la iniciativa para rendir homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay (ex concejal 2012–2015 y presidente del Concejo en 2014, exsecretario de Gobierno y senador 2022–2025, fallecido este 11 de agosto), incluye denominaciones y obras conmemorativas en sedes del Concejo, espacio público y equipamientos de la ciudad.

Específicamente, la iniciativa propone nombrar Salón Presidentes – Miguel Uribe Turbay, en el Concejo; un busto en la plazoleta interna de la corporación; una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén; un óleo en el Salón Comuneros del Cabildo; un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central; renombrar la Avenida Calle 34 como Avenida Calle 34 – Miguel Uribe Turbay (tramo carrera 7.ª–Avenida de las Américas/Calle 26); asignar su nombre a nuevas sedes educativas que se construyan; asignar su nombre a estaciones de la Red de Metros de Bogotá; y considerar su nombre en futuros desarrollos urbanísticos.