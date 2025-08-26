Con honores fue despedido el patrullero de la Policía, Jhonatan Jiménez en Montenegro, Quindío

Con la bandera de Colombia cubriendo el ataúd, en Quindío le dieron el ultimo adiós al patrullero de la Policía. Foto: Adrián Trejos

Armenia

Con todos los honores policiales, y en medio del dolor y lágrimas de familiares, amigos y compañeros se cumplieron las exequias del patrullero de la Policía, Jhonatan Jiménez que fue asesinado en el atentado terrorista en el departamento de Antioquia.

El parque principal del municipio de Montenegro, la parroquia San José y el cementerio Campo de Paz fueron los lugares donde la Policía le rindió homenaje y le dio el último adiós a este héroe de la patria que fue asesinado en cumplimiento de su deber.

Fueron momentos de silencio, llanto, miradas perdidas, ojos llorosos, lamento interminable, preguntas sin respuestas, gestos de asombro, tristeza, que se vivieron en la tarde del lunes 25 de agosto en el municipio de Montenegro que despidió a uno de sus hijos como un héroe nacional.

El parque principal del emporio cafetero como se conoce a Montenegro fue el lugar donde toda la capacidad de la Policía Quindío, la banda marcial, y por supuesto el personal de carabineros hicieron calle de honor por donde fue llevado en la más completa solemnidad el cuerpo sin vida del patrullero de 33 años de edad, su hija, su esposa, sus padres y sus abuelos en llanto e inconsolables se confundían con los cientos de personas que acompañaban este doloroso momento para ellos como familia, pero también para el municipio, el departamento y el país.

En el parque principal la Policía le entregó a la familia del patrullero la bandera de Colombia, el sombrero de carabinero y una flor, donde los altos rangos de la Policía no ocultaron su tristeza por la pérdida del compañero y varios de los uniformados con lágrimas en los ojos vivieron este momento de despedida de su compañero y amigo.

En los actos de despedida del patrullero de la Policía, también se hicieron presentes los veteranos en uso de buen retiro de la institución, la Policía Cívica Juvenil y demás especialidades, además del alcalde de la Localidad y el secretario del interior del Quindío.

Paz en la tumba del uniformado y desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario a su familia y la Policía Nacional por el luto que guarda la institución, porque fueron en total 13 los policías que fueron asesinados en este ataque terroristas en Amalfi en Antioquia, uno de ellos el patrullero Jhonatan Jiménez.