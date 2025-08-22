De Montenegro, Quindío era uno de los patrulleros asesinados en el departamento de Antioquia

Armenia

Uno de los 13 policías que murieron en el atentado en Amalfi en el departamento de Antioquía es oriundo del Quindío.

Se trata del patrullero Jhonatan Jiménez que murió en el atentado contra el helicóptero en el que se transportaban los uniformados en el departamento de Antioquía.

El patrullero Jiménez es oriundo del departamento del Quindío y su familia reside en el municipio de Montenegro.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Harvey Rivera que conoció y trabajo con el patrullero antes de ingresar a la Policía y expreso “La verdad es una lamentable situación de seguridad que estamos viviendo ahorita a nivel nacional, a nivel Colombia por la inseguridad que tenemos. Ahí al parcerito Jonathan Jiménez lo conocí hace varios años, excelente persona. Cuando trabajamos de vigilantes recuerdo que trabajamos de vigilantes solo que él se quiso superar.

Y agregó “Él quiso superar eso y estudio unas tecnologías, después de eso pasó todos los papeles que necesitan para policía, para patrullero, porque siempre quiso ser patrullero. Entonces, pasó, hizo cursos, estuvo en la escuela, se graduó. Parcerito Jonathan ahí de Montenegro. La verdad es lamentable lo que está sucediendo ahorita a nivel nacional con esta inseguridad, que está desbordada.

Mensaje para la familia

Un mensaje condolencia de parte de nosotros a la esposa y a la hija porque tiene una niña. Ahí mis condolencias a la esposa y a la niña. La verdad es una situación que está desbordada de sobre inseguridad en Colombia, entonces es lamentable la situación”

Desde Caracol Radio enviamos mensaje a la familia del patrullero, paz en la tumba del uniformado y saludo solidario a su familia en el Quindío, se espera que en las próximas horas se conozcan detalles de las honras fúnebres del integrante de la Policía que fue asesinado en cumplimiento de su deber.