Al Quindío llegó el cuerpo del policía asesinado por un atentado terrorista en Antioquia

Y es que el departamento está de luto porque uno de los 13 policías que murieron durante el ataque terrorista a un helicóptero de la institución policial en Amalfi en el departamento de Antioquía, es oriundo del Quindío.

Se trata del patrullero de la Policía Nacional Jhonatan Jiménez de 33 años de edad quien residía con su madre, esposa y su pequeña hija en el municipio de Montenegro.

El cuerpo del uniformado llegó cerca de las 5 de la mañana del domingo 24 de agosto y en la tarde se llevará a cabo una eucaristía en la parroquia San José del municipio donde habrá honores por parte de la Policía del departamento.

Precisamente mañana lunes 25 de agosto será el sepelio a partir de las 4 de la tarde en el cementerio Campo de Paz de Montenegro.

Desde la Policía del Quindío señalaron que no solo se despide al patrullero sino a su fiel compañero el perro Lexter.

La Teniente Coronel Claudia Marcela Cañas, Comandante encargada del departamento de Policía Quindío expresó sus condolencias y el acompañamiento que han brindado desde el primer momento a la familia del patrullero.

“La Policía Nacional en el departamento del Quindío seguirá rechazando todo acto que atente contra la vida e integridad de nuestros policías y la ciudadanía. Nos preparamos para dar el último adiós a nuestro compañero el patrullero Jonathan Rodrigo Jiménez Jiménez, un quindiano de 33 años de edad quien en compañía de sus otros 12 compañeros y dos caninos fallecieron a causa de un ataque terrorista que hoy enluta a todo el país”, manifestó.

Destacó sobre el acompañamiento a la familia: “Una vez conocido de este hecho se ha brindado acompañamiento psicosocial a su familia. Estaremos presentes en este momento y en sus exequias. Será homenajeado como un héroe de la patria con todos los actos protocolarios de nuestra institución".

La Teniente Coronel destacó la unión ejemplar entre guía y canino como el patrullero con su perro, será siempre un símbolo de entrega y de amor por la misión de estar al servicio de los colombianos.