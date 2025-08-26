SAE entrega sociedad farmacéutica Drogas La Rebaja al Gobierno

La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, entregó oficialmente al Ministerio de Salud, la sociedad farmacéutica Drogas La Rebaja, la cual fue objeto de extinción de dominio, ya que se determinó que el origen de sus activos provenían de actividades ilícitas.

La transferencia se realizó a título gratuito y con valor social, consolidando un proceso iniciado en mayo de 2024, y ahora con la firma del acta, el Ministerio de Salud asume la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de la extinta sociedad.

El Ministro de Salud manifestó que espera que en un futuro, Drogas La Rebaja pueda convertirse en un operador farmacéutico.

“Es lo que nosotros estamos esperando, que Drogas La Rebaja, muy especialmente, pueda dar un paso a poder, en un momento dado, ser un agente farmacéutico y pueda entonces, a través de las EPS, aportar a que pueda llegar a diferentes partes del país. la distribución de los medicamentos en los territorios en donde hace presencia droga en la rebaja”, dijo el Ministro de Salud.

Drogas La Rebaja perteneció al emporio empresarial construido con dineros ilícitos por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Tras un proceso judicial, en 2016 se declaró la extinción de dominio sobre estas sociedades, que desde entonces pasaron a ser administradas por el Estado.