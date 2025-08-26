Campesinos protestan frente al MinAgricultura en Bogotá: bloqueo en la Carrera Séptima

Bogotá D. C.

Durante la tarde de este martes 26 de agosto, un grupo de, al menos, cien campesinos de diferentes regiones del país, se manifestaron en frente de las oficinas del Ministerio de Agricultura en la carrera Séptima con calle 32 en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Los manifestantes acusan incumplimientos en la entrega de tierras, acuerdos que fueron pactados con la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras, tal como explicó una de las lideresas de la protesta, quien aseguró que “fue el Estado el que nos obligó a estar aquí” y que bloquearían el paso en esta zona de la ciudad, hasta que “las entidades respondan por lo que prometieron”.

Además, exigen la presencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y que se establezca una mesa de diálogo, a partir de la cual se implemente una correcta asignación de tierras.

Integrantes de las Asociaciones de Campesinos (ANUC) de departamentos como Meta, Cauca, Valle del Cauca Magdalena, Tolima o Cesar, y de distintas delegaciones viajaron hasta la capital del país para reclamar por los avances en el plan de reparación colectiva al Gobierno nacional.

Luis Charris, presidente de la ANUC en el departamento de Magdalena, afirmó que el presidente Gustavo Petro firmó un decreto para que “la Agencia Nacional de Tierras reciba predios de la SAE y los entregue a los campesinos”. Sin embargo, de acuerdo con otros líderes de la concentración, no se ha cumplido ni un tercio de lo prometido.

A raíz de esto, el paso en ambos sentidos de la carrera Séptima fue bloqueado, a escasos metros de la estación de TransMilenio, Museo Nacional, desde la una de la tarde hasta horas de la noche. Las autoridades desviaron el flujo del tráfico en sentido norte-sur por la carrera 13.

Los servicios duales de TransMilenio hacia el norte fueron desviados por la calle 39 y la carrera 13.

Del mismo modo, aquellas rutas que ingresan a Museo Nacional y que se dirigen hacia el sur, regresaron a la estación por la calle 24 para recoger a los pasajeros.

19 servicios zonales tuvieron que tomar desvíos: T25, BH907, LA814, 18.3, 564, HA642, 97, 544, T40, 599, 593, 359, T43A, T13, T12, 59B, HA601, CH131 y CA124.