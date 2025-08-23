¿Cuál fue la última vez que un colombiano ganó una etapa en la Vuelta a España?

Juan Sebastián Molano es el colombiano que ganó más recientemente una etapa de la Vuelta a España

La Vuelta a España comienza este sábado 23 de agosto con una etapa de 186.1 kilómetros entre Torino - Reggia di Venaria y Novara. Será una fracción plana apta para una llegada masiva al sprint. Después de 3.151 kilómetros, la competencia terminará el 14 de septiembre en Madrid.

Como siempre, la expectativa está puesta en los corredores colombianos que, en esta oportunidad, será siete representando los colores de la bandera con sus respectivos equipos. Egan Bernal y Brandon Rivera con el Ineos, Harold Tejada y Sergio Higuita con el Astana, Esteban Chaves con el EF, Santiago Buitrago con el Bahrain y Juan Guillermo Martínez con el Picnic PostNL.

Egan, Santiago y Harold serán jefes de fila, los demás trabajarán como gregarios y todos, esperan ganar al menos una etapa del recorrido. El único que lo ha logrado de los participantes es Sergio Higuita, que lo hizo en Becerril de la Sierra en la edición del 2019.

¿Cuál fue el último colombiano que ganó etapa en La Vuelta?

En total, Colombia ha ganado 38 etapas en la Vuelta a España. La primera la consiguió en el año 1985 con Antonio ‘Tomate’ Agudelo que ganó la séptima fracción de esa edición en un recorrido que iba de Cangas de Onís hasta Alto Campo.

Ese mismo año, Pacho Rodríguez ganó dos etapas, la 11 y la 12. En 1987, Lucho Herrera ganó la que iba de Santander a Lagos de Covadonga. Ese mismo año fue campeón de la carrera y en 1991 ganó en el mismo recorrido.

En el 2021, Miguel Ángel López venció en el Alto del Gamoniteiro y Rigiberto Urán lo hizo en el 2022 en el recorrido que iba de Aracena al Monasterio de Tentudía.

Pero el ganador más reciente de etapa en la Vuelta es un embalador. Se trata de Juan Sebastián Molano que venció en la etapa 12 de la edición del 2023 desde Ólvega hasta Zaragoza. Le ganó a Kaden Groves y a Van Poppel.