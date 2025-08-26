EN VIVO | Etapa 4 de Vuelta España con colombianos Bernal, Buitrago y más: siga acá minuto a minuto

<b>Este martes 26 de agosto se correrá la cuarta etapa de la Vuelta España </b>por última vez en territorio italiano. Los corredores saldrán de la ciudad de Susa, Italia y finalizará en Voiron, Francia, contará con un recorrido de 206.7 kilómetros. <b>Esta carrera tendrá tres premios de montaña: dos de segunda categoría y uno de tercera, lo que promete una jornada exigente que pondrá en resistencia a los escaladores.</b> Iniciará con un tramo complicado, ya que se afrontarán a dos ascensos consecutivos, luego descenderán casi 100 kilómetros antes de cruzar la línea de meta.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/25/en-vivotercera-etapa-de-la-vuelta-a-espana-siga-aca-a-los-colombianos/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/25/en-vivotercera-etapa-de-la-vuelta-a-espana-siga-aca-a-los-colombianos/?rel=buscador_noticias"><b>Gaudu coronó la etapa 3 de la Vuelta España: Santiago Buitrago y Egan Bernal entraron en el top 10</b></a>A continuación el recorrido de la cuarta etapa de la Vuelta España.<b>Cabe recordar que Davdid Gadou fue el que coronó la tercera etapa de la Vuelta a España</b>, en donde se recorrió 134.6 kilómetros entre las ciudades de San Maurizio Canavese y Ceres. Sin embargo, <b>Jonas Vingegaard sigue siendo el líder de la competencia, manteniéndose con el maillot rojo para esta jornada.</b> Pues ambos competidores tienen el mismo tiempo en la clasificación general 10´55″36.Por su parte, <b>los colombianos que mejor se ubican en la tabla general son: Egan Bernal </b>que se encuentra en la cuarta casilla a 14 segundos de diferencia del danés Vingegaard <b>y Santiago Buitrago </b>que es séptima con 16.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/25/clasificacion-general-de-vuelta-espana-asi-quedaron-egan-bernal-y-demas-colombianos-tras-la-etapa-3/" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/25/clasificacion-general-de-vuelta-espana-asi-quedaron-egan-bernal-y-demas-colombianos-tras-la-etapa-3/"><b>REPASE ACÁ LA TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL LUEGO DE CORRER LA TERCERA JORNADA</b></a>