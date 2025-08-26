Vuelta a España

EN VIVO | Etapa 4 de Vuelta España con colombianos Bernal, Buitrago y más: siga acá minuto a minuto

Esta jornada será la más larga de toda la edición del 2025.

El colombiano Egan Bernal durante la tercera etapa de la Vuelta España / Getty Images

El colombiano Egan Bernal durante la tercera etapa de la Vuelta España / Getty Images / Tim de Waele

Juliana Sofía Ramírez Araque

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad