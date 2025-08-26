Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se declaró tranquilo tras fallo de la Procuraduría

El alcalde dice que no ha sido notificado. Foto | Facebook de la Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja

En un video publicado en las redes sociales de la alcaldía de Tunja, Mikhail Krasnov le salió al paso al fallo de primera instancia ce la Procuraduría General de la Nación que lo sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular, estando inhabilitado.

“Con tranquilidad los saludo desde el despacho de la alcaldía mayor de Tunja, donde permaneceré hasta que Dios y la justicia lo determinen”.

Aseguró que no ha sido notificado de la decisión del ministerio público.

“En medios circula la noticia de un fallo de la procuraduría del cual no he sido notificado y desconozco su contenido, sin embargo, debo decirles que este proceso se adelanta en razón a la actividad docente que ejercía antes de ser elegido su alcalde. Debo ser enfático que antes de iniciar mi ejercicio político consulte a varios abogados quienes manifestaron que ser profesor, no constituye ningún impedimento. Esto fue probado dentro del proceso y no entendería si esto no fuese tenido en cuenta, pues de mi parte no hubo mala fe a través de mi abogado interpondremos todos esos recursos que la ley nos permite…”.

También le envió un mensaje a quienes desde ya están preparándose para las elecciones atípicas.

“Para pesar de los políticos que llevan desangrando décadas a esta ciudad, pero para fortuna del desarrollo, estabilidad y progreso de Tunja, seguiré siendo su alcalde”.

Contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov cursa otro proceso disciplinario en la Procuraduría General. Mientras la Fiscalía espera el próximo martes 9 de septiembre a las 3 de la tarde, poder hacer la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

También está pendiente que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirme o revoque la decisión que en febrero de 2025 tomó el Tribunal Administrativo de Boyacá cuando declaró la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde para el periodo 2024 - 2027.