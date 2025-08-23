Juez avala a Vive Claro: no hay riesgos para concierto de Green Day y niega acción de concejales

Colombia

El nuevo escenario Vive Claro recibió luz verde para su inauguración oficial con el concierto de Green Day, luego de que un juez de la República determinara que no existen riesgos para la realización del evento. La decisión desestimó la acción popular presentada por un grupo de concejales del Pacto Histórico que buscaban frenar el espectáculo alegando incumplimientos normativos.

Decisión judicial

En el fallo, el despacho concluyó que el complejo cumple con los requisitos de seguridad y operatividad exigidos para espectáculos públicos. El juez precisó que los conciertos en Vive Claro se rigen por el Plan de Emergencias y Contingencias aplicable a este tipo de eventos masivos, y no por las normas de construcción convencionales (NSR-10), como alegaban los demandantes.

La sentencia señala que “no se evidencian riesgos que impidan la realización del concierto de Green Day ni se configura una amenaza para la seguridad de los asistentes”.

Acción popular sin éxito

Los concejales del Pacto Histórico sostenían que el escenario no cumplía con la normatividad necesaria y que la ciudad se exponía a fallas de seguridad. No obstante, el juez concluyó que esas pretensiones carecían de sustento, cerrando así la vía legal para suspender el evento.

El debut de Vive Claro

Con esta determinación, el escenario podrá recibir a miles de asistentes en su primer concierto internacional, con Green Day como banda inaugural. El fallo, que ya hizo tránsito a cosa juzgada, ratifica además que el complejo podrá seguir albergando futuros espectáculos bajo los estándares de seguridad vigentes.