Alcaldía de Bogotá está realizando una revisión estructural al escenario Vive Claro

Bogotá

A propósito de la construcción del escenario Vive Claro en la localidad de Teusaquillo, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la Sociedad Colombiana de Ingenieros hizo una solicitud para que se revise si la estructura del escenario cumple con los requisitos mínimos. Aseguró el alcalde que, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Publico en el Distrito Capital (SUGA) se están revisando los requisitos.

“Hay varias entidades que revisan el requerimiento de requisitos y en este momento estamos en eso, en la revisión para saber si se cumple con todo para realizar la actividad que tienen prevista allí”. Indicó.

Dijo el alcalde Galán que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) esta al frente de las revisiones, con el fin de dar garantías de seguridad a los asistentes al escenario.

“La comunicación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros la recibimos y le estamos dando trámite para que, entre otros, el IDIGER que es el encargado de evaluar, mire si se están cumpliendo con los criterios que debe cumplir cualquier estructura donde se hagan eventos en Bogotá”.

Explicó Galán que los estudios hechos por la alcaldía en una administración anterior ya habían indicado que el espacio donde se construye el escenario no es un humedal y que esto se ratificó en una vista practicada en el año 2024.

“En el Gobierno del alcalde Petro en su momento, la entonces secretaria de ambiente manifestó que esos predios no eran humedal y que no cumplían los criterios de humedal. Sin embargo, nosotros el año pasado volvimos a hacer la revisión del predio para saber si se cumplía o no con los criterios para que fuera una zona protegida y se ratificó lo que decían desde la administración del alcalde Petro”.

Así es el escenario Vive Claro

Este proyecto, que cuenta con estructuras no convencionales modulares y temporales para el desarrollo de eventos, está ubicado entre la Calle 53, Calle 26 y Carrera 60, justo al lado del Parque Simón Bolívar.

El escenario cuenta con graderías sostenibles y flexibles, un sonido acústico que garantiza un sonido de alta calidad, pantallas LED de ultra definición e iluminación y una ubicación que garantiza la movilidad fluida y accesos estratégicos.