Pibe Valderrama le dejó un mensaje a Néstor Lorenzo por doblete de Dayro Moreno en Sudamericana

El debate de los que deberían estar en la convocatoria de la Selección Colombia se abre en vísperas de que la Tricolor vuelva a la acción. El combinado nacional jugará sus últimos dos partidos de la Eliminatoria al Mundial frente a Bolivia, el 4 de septiembre en Barranquilla, y contra Venezuela, el 9 del mismo mes, en Maturín.

Se espera que la convocatoria del entrenador, Néstor Lorenzo, salga entre el miércoles 27 de agosto y el viernes 29 del mismo mes. Pero mientras esta se da a conocer, el debate público está abierto y el nombre de Dayro Moreno vuelve a aparecer en la agenda.

El tolimense de 39 años marcó un doblete categórico ante Huracán con el que Once Caldas selló su clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana. Además, Dayro convirtió el gol de penal en el juego de ida, que le sirvió al conjunto caldense para llegar con ventaja a la definición de visitante.

Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

Pibe Valderrama pidió a Dayro Moreno para Selección Colombia

A lo largo del último año, han sido varios los personajes que han pedido a Dayro Moreno para la Selección Colombia. Muchos aluden a su capacidad goleadora para ser citado, pues justamente es el gol lo que le falta a la Tricolor.

En esta oportunidad, el que volvió a referirse a Dayro Moreno, casi que haciendo la solicitud para que integre la Selección Colombia, fue el Pibe Valderrama, quien en una publicación que hacía referencia al doblete de Dayro en Sudamericana, respondió: "Será que ahora si lo llaman a selección Colombia merecido", en su cuenta de X.

No es la primera vez que el Pibe pide a Dayro para la selección, pues en su momento, cuando se lo encontró en el Aeropuerto Dorado, se tomó una foto y luego escribió: “Que nota bacana encontrarme con el goleador Dayro Moreno. Hey loco! ya no tienen excusas para no llamarte a la Selección”.

Dayro estuvo en 32 oportunidades con la Selección Colombia, marcó 3 goles y dio 3 asistencias. Su último partido con la Tricolor fue el 17 de junio de 2016 por la Copa América Centenario que tuvo lugar en Estados Unidos. Ese día, entró para el segundo tiempo, en un juego de cuartos de final ante Perú que acabó 0-0.