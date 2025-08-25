Ancelotti sorprende con convocatoria de Brasil: Sin Neymar ni jugadores del Real Madrid ¿Por qué?

Este lunes 25 de agosto la Selección Brasileña de fútbol dio a conocer su lista de convocados para la doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas a través de su cuenta en Instagram. En estas jornadas enfrentará a Chile en casa y viajará para jugar con Bolivia en El Alto. Estos son los últimos partidos de las eliminatorias de previos a la Copa Mundial del 2026.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien está al mando de la Verdeamarelha desde mayo, sacó su segunda lista de 22 jugadores convocados. La novedad se presenta porque entre los nombres no hay presencia de los jugadores del Real Madrid.

Lea también: Carlo Ancelotti será el cuarto extranjero en dirigir a Brasil: cuáles fueron los otros

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior no estará presente en estos dos juegos por decisión técnica y por sanción. El jugador brasileño recibió su tercera cartulina amarilla en la victoria 1-0 sobre Paraguay, lo que automáticamente lo inhabilita. Por esta razón, el cuerpo técnico optó por no tenerlo presente en esta fecha.

Por su parte, Éder Militão estuvo nueve meses lesionado tras su operación de ligamento cruzado y solo ha jugado un compromiso amistoso con la camiseta del equipo español el 12 de agosto ante Tirol austriaco. Rodrygo solo ha jugado dos partidos desde la final de la Copa Española y en uno de ellos fue sustituido en el entretiempo.

La otra novedad es la ausencia del histórico Neymar Junior, que tiene una sobre carga muscular presentada en los últimos entrenamientos con Santos FC.

Brasil ya está clasificado al Mundial del 2026 que se jugara en Estados Unidos, México y Canadá. Es tercero en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 25 unidades, 10 menos que la campeona de la campeona del mundo Argentina con 35 puntos.

Así va la Eliminatoria al Mundial

Ancelotti explicó ausencias en la convocatoria

Le podría interesar: Tabla de posiciones Eliminatoria 2026: Así quedó Colombia tras victoria de Venezuela sobre Bolivia

“La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal”, afirmó el entrenador italiano en la rueda de prensa en la sede de la Federación de Fútbol Brasileña, explicando las grandes novedades en su lista de convocados, de la que se quedaron fuera nueve de los futbolistas que estuvieron en la última.

Esto, en vista de ir a perfilando el equipo que llevará al Mundial el próximo año, el equipo brasileño tendrá cuatro compromisos amistosos previos como preparación en los que ya sabe que jugará con Japón y Corea del Sur.