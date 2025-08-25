Más de 100.000 afiliados de Nueva EPS no son atendidos en el Hospital San Félix en La Dorada, Caldas

Manizales

A partir de hoy se cancelan los servicios médicos a los usuarios de Nueva EPS en el Hospital San Félix, en La Dorada (Caldas), donde también son atendidos los habitantes del oriente del departamento y el Magdalena Medio y la causa es por la deuda de más de 26.000 millones de pesos que tiene la eps con el centro hospitalario.

Actualmente, son aproximadamente 100.000 afiliados de varios municipios de cinco departamentos los afectados, lo que obliga a las directivas del hospital a tomar esta decisión luego de ser ‘ignorados’ por la entidad promotora de salud, según el gerente César Rincones.

“El panorama no es alentador, la deuda supera los $ 26.000 millones. Hemos viajado a Bogotá a reunirnos con ellos (directivos Nueva EPS), pero parece que no les es importante, no sé qué pasa, tienen algo en contra de La Dorada. Nos comunicamos con el anterior interventor, el señor Camacho, pero no hubo solución y hoy no hay manera de contactarnos con la nueva interventora Gloria. Yo pienso que si hay plata para pagar a los privados, entonces también hay para saldar deudas con los públicos”.

El Gerente del Hospital San Félix, asegura que no son tenidos en cuenta, por lo que los pacientes de Nueva EPS deben buscar atención en otras poblaciones, “porque de verdad es muy difícil la situación, créame, es como mendigar, así lo sentimos, no parece que hiciéramos gestión, sino mendigando”.

En junio pasado, la Nueva EPS giró 36 millones de pesos, cuando la transferencia de recursos correspondientes a un mes es de $ 5.000 millones. No obstante, por medio de un comunicado, aclaran que el servicio de urgencias y primer nivel de complejidad sí se prestarán.