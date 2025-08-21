Dos adultos mayores pierden la vida en un deslizamiento de tierra en Pensilvania, Caldas

Manizales

El coordinador municipal de Gestión del Riesgo de Pensilvania, Jhon Gómez Castaño, informó que en las últimas horas se registraron fuertes precipitaciones acompañadas de vientos huracanados en el municipio, con especial afectación en los corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo.

En la vereda Verdal Bajo se presentó un movimiento en masa que resultó afectando una vivienda en la que residían dos adultos mayores, quienes lamentablemente fallecieron en el lugar.

La comunidad reportó la situación a la brigada del corregimiento de Arboleda, que de inmediato inició labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos en medio de difíciles condiciones de acceso.

“En horas de la madrugada se recibió el reporte de la comunidad y hacia las 6:30 a. m. fueron hallados los cuerpos sin vida de las dos personas. En este momento avanzan las labores de extracción y traslado al casco urbano del corregimiento”, señaló Gómez Castaño.

¿Qué dice la Gobernación?

“Desde la Gobernación de Caldas y la Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres acompañamos esta situación, disponiendo de maquinaria amarilla para el levantamiento de los deslizamientos que obstruyen la vía de acceso al sector, y a la espera de que el municipio adelante su reunión de gestión del riesgo para determinar y notificar el apoyo adicional requerido”, informó la Gobernación de Caldas