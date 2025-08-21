La Nueva EPS le adeuda 24 mil millones de pesos al Hospital San Félix de La Dorada

Manizales

El Hospital San Félix alertó que la deuda de $24 mil millones de la Nueva EPS amenaza la atención de sus pacientes en La Dorada. El gerente solicitó a la nueva interventora de esta EPS solucionar cuanto antes está dificultad.

La misiva del Hospital dice lo siguiente: “A la fecha, la deuda de la Nueva EPS con nuestro hospital supera los 24 mil millones de pesos, y en lo corrido del presente mes no se han recibido recursos para la prestación de los servicios de mediana y alta complejidad, indispensables para atender a nuestros usuarios en condiciones críticas de salud. Es importante señalar que la responsabilidad de garantizar la continuidad de estos servicios recae en la Nueva EPS, a través del cumplimiento oportuno de sus obligaciones económicas.”, dice la carta.

Desde la IPS insisten que están haciendo todo lo posible para seguir operando a pesar de estas deudas. “El Hospital San Félix ha hecho un esfuerzo extraordinario para responderle a la comunidad, incluso en medio de esta difícil situación. Sin embargo, la salud de nuestros pacientes no puede depender de pagos mínimos ni de la desatención financiera por parte de la EPS”, dice en unos apartes la carta.

Por otro lado, desde el Hospital indicaron que esperan que la nueva interventora pueda solucionar este problema de cartera de la Nueva EPS. “ En este contexto, y tras el anuncio del Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, sobre la designación de la doctora Gloria Libia Polanía Aguillón como nueva interventora de la Nueva EPS, elevamos un llamado respetuoso pero urgente para que se revise con prioridad nuestro caso y se dé una solución definitiva.”

Estas deudas ya habían sido concertadas , pero aún no se refleja el pago por parte de la Nueva EPS a este hospital