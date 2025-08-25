Investigan si partes de cuerpo hallado en Cajicá son de un joven desaparecido hace dos meses

Cajicá / Cundinamarca

El fin de semana se conoció del macabro hallazgo de las partes del cuerpo de una persona en inmediaciones del Rio Frio en Cajicá, muy cerca al sector en donde se reportó la desaparición de la niña Valeria Afanador, sin embargo, se descartó por parte de las autoridades que se tratara de la niña por ser el cuerpo de un adulto.

Después de esta noticia, conocimos en Caracol Radio el testimonio de Luz Dary Pineda, una mujer que asegura no tener noticias de su hijo desde que un día se fue a trabajar.

“Mi hijo trabajaba en Imusa en Capellanía y el salió a trabajar a las dos de la tarde y salió a las 10 de la noche y nunca más volvió a la casa, iba con su uniforme y todo, y nunca volvió. Él se fue sin chaqueta, solo con su buzo del trabajo, el pantalón reflectivo y las botas. El nunca más llegó desde el 10 de junio de este año”.

Sin embargo, la misma mujer confirmó que fue llamada por las autoridades, ante la posible aparición de su hijo Javier Mauricio García Pineda que, al parecer, sería el cuerpo hallado en inmediaciones de Cajicá.

“Me llamaron de medicina legal y me dijeron que todavía no me lo podían entregar pero que tengo que ir al CTI para reconocer las partes (…) al parecer la persona que encontraron desmembrada es mi hijo”.

Las investigaciones continúan para saber como se dieron lo hechos y quiénes serían los responsables de haber asesinado y posteriormente descuartizado el cuerpo del hombre hallado en inmediaciones de la vereda Rio Frio.