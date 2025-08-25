Golpe al Clan del Golfo en Urabá: incautan 47 mil cajetillas de cigarrillo de contrabando

Urabá, Antioquia

En el marco del Plan Cazador, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ejecutó cuatro diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Apartadó y Turbo, que permitieron afectar las finanzas del Clan del Golfo y capturar a dos de sus presuntos integrantes.

Durante los operativos fueron detenidos en flagrancia alias “Cela” y alias “Daniela”, quienes, según las autoridades, estarían vinculados a la red criminal encargada del almacenamiento, dosificación y distribución de estupefacientes en diferentes corredores viales de la subregión. También se les atribuye la comercialización de cigarrillos de contrabando procedentes de Panamá, actividad que hace parte de las economías ilegales con las que el Clan del Golfo sostiene su estructura.

Alias “Cela” y “Daniela” cuentan con antecedentes judiciales por delitos relacionados con el narcotráfico y serían parte del círculo de apoyo logístico de esta estructura criminal, considerada la más poderosa del país.

Incautaciones

Las diligencias dejaron además la incautación de múltiples insumos, herramientas y elementos empleados en el procesamiento y empaque de drogas, así como cargamentos de cigarrillos de contrabando listos para su distribución.

“Durante la operación, fueron incautadas más de 47 mil cajetillas de cigarrillo de contrabando, además de cuatrocientas cuarenta dosis de clorhidrato cocaína, 115 cigarrillos de marihuana, dinero en efectivo, elementos de dosificación, agendas contables. Igualmente fueron capturadas dos personas en flagrancia por el delito de tráfico y porte de estupefacientes”, detalló el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de la Policía en Urabá.

La Policía destacó que estos resultados hacen parte de las acciones sostenidas del Plan Cazador, que busca ejecutar órdenes de captura, afectar las finanzas de las organizaciones criminales y garantizar el cumplimiento de condenas y medidas de aseguramiento en el Urabá antioqueño.