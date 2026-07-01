Con aeropuerto internacional de carga y pasajeros, Turbo estará conectado con Colombia y el mundo

Turbo, Antioquia

El Distrito de Turbo, en el Urabá antioqueño, contará con su primer aeropuerto internacional de carga y pasajeros en su historia, una obra que conectará por aire la región con Colombia y el mundo. El proyecto ya tiene terreno asignado en cercanías al corregimiento de Río Grande, a menos de 2 km de los puertos y cerca del mar. Si no surgen contratiempos, podría estar listo en un plazo de 4 a 7 años, según estimaciones del presidente del Aeroclúster Antioquia, Diego Muñoz.

El aeropuerto se integrará con las cuatro terminales portuarias existentes: como Puerto Bahía, Puerto Antioquia, Puerto Progreso y Puerto Cirilo en desarrollo. Así mismo, con las autopistas 4G y 5G, y cuando entre en funcionamiento el Túnel del Toyo, el cual conectará el Valle de Aburrá con Urabá en cuatro horas. Además, las zonas francas que se desarrollan en la zona. Turbo dejará de ser solo una promesa para consolidarse como una de las regiones con mayor proyección económica de Colombia.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preliminar. El Distrito de Turbo ya entregó las 300 hectáreas necesarias, pero aún se adelantan los estudios de detalle. La inversión estimada ronda los 6 a 7 billones de pesos.

La nueva terminal contará con una pista cercana a los 3.000 metros de longitud. Esto permitirá operaciones de carga internacional y el transporte de pasajeros.

De esta forma, Urabá busca convertirse en uno de los principales centros logísticos del país, uniendo en un mismo corredor el transporte marítimo, terrestre, férreo y aéreo. Esto fortalecerá los sectores exportadores, atraerá nuevas empresas e inversiones, y generará empleo en la región.

Según las autoridades locales, este aeropuerto servirá como motor para organizar el crecimiento de Turbo. Se espera que impulse modelos de ocupación del suelo, zonas francas, hoteles logísticos, la demanda de servicios públicos y vivienda organizada. Todo esto se planea respetando el medio ambiente, los ecosistemas y la bahía de Turbo, junto con un plan de ordenamiento agrícola territorial.