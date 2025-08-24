Santa Rosa de Osos- Antioquia

Santa Rosa de Osos: asesinaron a un veterinario y ofrecen $50 millones por los responsables

(Al parecer, Niber Alejandro Avendaño Patiño, de 31 años, fue víctima de los criminales mediante la denominada llamada de falso servicio.)

Las autoridades informaron que un hombre veterinario de profesión fue asesinado en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, Norte de Antioquia. Niber Alejandro Avendaño Patiño trabajaba en varias poblaciones como Entrerríos, San Pedro de los Milagros, además de la donde murió.

Ante este crimen que tiene consternada a la comunidad, la gobernación de Antioquia, para incentivar la denuncia de los responsables, está ofreciendo hasta 50 millones de pesos para quien denuncie la ubicación de los criminales.

¿Qué ocurrió?

Según las autoridades, Niber Alejandro Avendaño Patiño, de 31 años, fue asesinado en la vereda Las Ánimas mediante asfixia mecánica. Este lugar está ubicado a unos 50 minutos del área urbana.

La víctima, al parecer, había sido citada a la vereda Los Salados para que prestara un servicio relacionado con su profesión, pero fue atacada.

“Lo llamaron. Posteriormente, supimos que lo habían llamado desde una cárcel del país. Y lo llamaron para que prestara un servicio y ahí esos bandidos lo estaban esperando. Y lo asesinaron a través de una asfixia mecánica. Lo asesinaron porque no quiso pagar una cuota que le estaban exigiendo. Era un hombre bueno. Alejandro Avendaño pertenecía a un grupo de profesionales del norte, a un grupo de profesionales del agro, veterinario, que le prestaba servicios a muchas fincas. Eso fue lo que se llama el falso servicio”, dijo el alcalde de Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina Granda.

Según el mandatario, la llamada a la víctima se hizo desde la cárcel de Combita en Boyacá. Este hecho es lamentado por el alcalde y por toda la comunidad a la que servía el veterinario. Por eso, le solicita al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, colaboración para poder tener condiciones reales de seguridad y evitar que se repitan este tipo de acciones criminales.

“Y le estamos pidiendo a la Gobernación de Antioquia, a los organismos de seguridad del GAULA, de la Sijin, de la policía, el Ejército, que nos ayude, más con inteligencia que con grupos de trabajo armados y uniformados. Necesitamos inteligencia para Santa Rosa, necesitamos inteligencia para todos estos municipios del norte para poder detectar a este grupo que ha venido haciendo sus fechorías en estos municipios cercanos a Medellín”.

La investigación en este caso inició y se espera que, con el apoyo de la comunidad, se pueda capturar a los integrantes de la banda que hace mención el alcalde.