“Manos que cuentan historias”: Expoartesano 2026 rendirá tributo a la memoria viva de Colombia

Medellín

Del 10 al 19 de julio, Medellín recibirá la edición número 17 de Expoartesano bajo la temática “Manos que cuentan historias”. Esta feria, catalogada por la gerente general de Artesanías de Colombia, Marcela Cuéllar, como la más importante del sector en el país, reunirá a más de 600 expositores de los 32 departamentos del país. Los asistentes encontrarán piezas 100% hechas a mano que reflejan las tradiciones, técnicas heredadas por generaciones y la cosmogonía de diversas etnias colombianas.

El evento se consolidará como un espacio interactivo de saberes ancestrales más allá de la exhibición comercial. El público podrá participar activamente en charlas, talleres formativos, demostraciones en vivo de cómo se elaboran los productos y diversas muestras culturales. Además, la feria mantendrá su enfoque de crecimiento global con ruedas de negocios exclusivas.

El gran éxito de Expoartesano a nivel local ha permitido expandir la marca con ediciones especiales en Miami y Madrid, demostrando la gran relevancia en niveles socioeconomicos, culturalres y artísticos que tienen este tipo de muestras alrededor del mundo.

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El impacto social y económico de esta edición será clave para la región. María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, destacó que las artesanías son el sustento principal de miles de familias que dependen directamente de este oficio, muchas de las cuales hacen parte de los programas de fortalecimiento del distrito. El evento busca dignificar el trabajo de las comunidades y visibilizar los proyectos productivos de esta indole que nacen desde los territorios rurales y urbanos.

Para estos 10 días, la organización se ha trazado metas ambiciosas para superar los logros de años anteriores. Se proyecta la asistencia de más de 40.000 personas, la generación de más de 2.000 empleos entre directos e indirectos, y una meta de recaudación que supera los 6.000 millones de pesos en ventas. Las puertas de Plaza Mayor estarán abiertas para locales y turistas, quienes podrán ingresar adquiriendo su boleta por un valor de 25.000 pesos.