Incautan prendas de contrabando por más de $2.000 millones que estaban ingresando a Medellín

Medellín, Antioquia

Tres personas, entre ellas dos extranjeras, fueron capturadas en flagrancia en un operativo contra el contrabando realizado en la vía Medellín–Bogotá. El procedimiento, liderado por la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la DIAN, permitió además la aprehensión de un cargamento de 36.587 prendas de vestir de origen extranjero, avaluadas en más de $2.440 millones.

El control aduanero se llevó a cabo en el sector del peaje de Copacabana, donde uniformados detuvieron un camión que se desplazaba hacia la capital antioqueña. Al inspeccionar el vehículo, los policías confirmaron que la mercancía carecía de los documentos que acreditaran su ingreso legal al país.

La operación también incluyó la aprehensión del vehículo utilizado para el transporte, estimado en $380 millones, el cual quedó bajo custodia de las autoridades. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando.

Las autoridades recordaron que la lucha contra el contrabando es permanente y que se mantendrán los controles en carreteras, centros de distribución y puntos de venta. Además, invitaron a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier actividad relacionada con esta práctica ilegal a través de la línea anticontrabando 159.