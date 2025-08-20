Ubican el depósito más grande de munición y explosivos del Bloque Occidental de las Farc en Cauca

Popayán, Cauca

Las Fuerzas Militares y Policía ubicaron en el occidente del Cauca, la fábrica y depósito más grande de munición y explosivos del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las Farc.

En el desarrollo de la Operación Acero, los uniformados llegaron hasta el corregimiento de Honduras en el municipio de El Tambo donde localizaron este complejo en medio de 75 humildes viviendas.

El brigadier general Federico Mejía, Comandante de la Tercera División sostuvo que “lo que se encontró fueron más de 250 mil cartuchos de diferentes calibres, más de tonelada y media de explosivos representada en elementos acondicionados para cilindros, rampas y una gran cantidad de material que les permitía a ellos el empleo de los drones. Además una gran cantidad de elementos, máquinas y talleres para la fabricación de toda esta logística al mando de estas estructuras de la ‘Carlos Patiño’”.

El oficial destacó que este lugar era “el corazón, el centro logístico de abastecimiento de municiones y explosivos más grande del Cañón del Micay, el cual proveía las estructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas para continuar delinquiendo”.

“Las tropas continúan en la zona, continuamos desarrollando más operaciones y en profundidad que nos permitan de esta manera tener el control del Cañón del Micay”, añadió.

Mejía puntualizó expresando que “para la estructura ‘Carlos Patiño’ significa que pierden una gran cantidad de logística que es necesaria para poder impartir instrucciones a las comisiones guerrilleras para poderlos proveer del material para continuar delinquiendo en este departamento”.