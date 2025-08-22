Extreman medidas de seguridad en Cauca tras escalada violenta de la disidencias de las Farc
El Alcalde de Popayán anunció controles en las entradas y salidas de la ciudad entre Policía y Ejército.
Popayán, Cauca
Tras el atentado terrorista en Cali y el ataque contra un helicóptero de la Policía en Antioquia, acciones que dejaron 18 muertos entre policías y civiles y más de 75 heridos, en el Cauca las autoridades extremaron medidas de seguridad.
Entre ellas están cierres perimetrales o preventivas en instalaciones policiales, militares, oficiales y públicas, como la Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayán, CAI y estaciones de Policía, la Región 4 de la Policía Nacional y la sede de la Tercera División del Ejército.
También se ha prohibido el parqueo de vehículos en los alrededores de estas instalaciones y se impartieron medidas para el desplazamiento de personal militar como policial en vías como la Panamericana y atención de casos.
El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz anunció que “hemos dado la orden para que se realicen los respectivos controles en las entradas y salidas de la ciudad con la Policía Metropolitana y el Ejército. Se activó un Puesto de Mando Unificado y se convocó a un consejo de seguridad para estudiar nuevas medidas”.
El mandatario se solidarizó con los caleños tras el atentado terrorista cerca de la escuela Marco Fidel Suárez: “Cali no se merece esto. Nuestra solidaridad y acompañamiento para su Alcalde y toda su gente”.
En municipios del norte del departamento y los que conforman el Cañón del Micay también se extremaron medidas de seguridad para la Fuerza Pública y autoridades civiles.