Arregladas cuatro intersecciones semafóricas en Bucaramanga

Bucaramanga

El director de tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, confirmó que ya fueron arregladas cuatro intersecciones semafóricas de la ciudad que estaban fuera de funcionamiento desde hace varias semanas debido a daños en la tarjeta madre.

De acuerdo al director Manrique, esto obedece a que los “daños venían desde la tarjeta madre debido a las variaciones de voltaje que tenemos nosotros en la energía pública donde queman las tarjetas madres y ya no se encuentran repuestos para las mismas y donde toca buscar la casa matriz o incluso Bogotá para que hagan arreglos, pero ya logramos tener esa tarjeta madre. Otros puntos donde su cableado estructural de cobre es tan viejo que por temas de lluvia se nos dañan los cableados y nos dañan las intersecciones semafóricas".

Las cuatro intersecciones que fueron arregladas son las de la Avenida González Valencia con 55, carrera 33 con 32, calle 34 con 28 y calle 61 con quinta.

“Estamos haciendo un arreglo y estamos entregándole a la comunidad, como lo pueden ver el día de hoy, estas intersecciones para que nos ayuden en conjunto a poder mantener esas intersecciones de forma correcta”, agregó el director.

En el proyecto del empréstito que el alcalde Jaime Andrés Beltrán iba a presentar al Concejo de Bucaramanga iba incluida la red de modernización semafórica pero ahora todo queda en pausa tras la decisión del Consejo de Estado de anular su elección.