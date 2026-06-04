Policía de Infancia y Adolescencia realiza charlas pedagógicas en colegios de Cartagena

La Policía Nacional, a través de su Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y con el propósito de fortalecer los entornos protectores de los niños, niñas y adolescentes, continúa desarrollando jornadas preventivas en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cartagena, orientadas a la prevención de la violencia intrafamiliar y la promoción de una convivencia basada en el respeto y la comunicación efectiva.

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Durante estas actividades pedagógicas, los uniformados sensibilizan a estudiantes, docentes y padres de familia sobre la importancia del diálogo y la comunicación asertiva como herramientas fundamentales para la solución pacífica de los conflictos, fomentando el respeto por las diferentes opiniones y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Asimismo, los uniformados promueven valores como la tolerancia, la empatía, el respeto mutuo y la sana convivencia, contribuyendo a la construcción de ambientes seguros y armoniosos donde prevalezca la protección de la integridad física y emocional de todos los miembros del núcleo familiar.

Durante el año 2026, la Policía Nacional ha realizado 405 actividades preventivas, beneficiando a más de 18.225 estudiantes, en más de 57 entornos escolares de la ciudad de Cartagena.

Estas acciones preventivas buscan generar conciencia sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar y fortalecer las capacidades de las familias para afrontar las diferencias de manera pacífica, garantizando el bienestar y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

El Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó “Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos. El diálogo, el respeto y la comunicación son la base para construir familias fuertes y una sociedad más segura.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección integral de la infancia y la adolescencia, invitando a toda la comunidad educativa a trabajar de manera articulada en la construcción de entornos protectores que permitan el crecimiento saludable y seguro de las nuevas generaciones.