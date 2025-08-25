No se deje engañar: así puede reconocer a los funcionarios del Sisbén en Barranquilla

Fotografía de una vía en Barranquilla y a l lado el logo del Sisbén (Fotos vía Getty Images y el sitio web oficial del Departamento Nacional de Planeación)

Con el objetivo de proteger a la ciudadanía de posibles suplantaciones y fraudes, la Alcaldía de Barranquilla puso en marcha la estrategia ‘Sisbén visible, comunidad segura’, una iniciativa que busca fortalecer la identificación de los funcionarios encargados de realizar visitas a los hogares y mejorar la atención al usuario.

Así puede identificar a los encuestadores

A partir de ahora, los encuestadores del Sisbén serán fácilmente reconocibles gracias a nuevos uniformes azul y naranja, un carné digital expedido por la Alcaldía y un código QR que puede ser escaneado para verificar si el funcionario hace parte del personal autorizado. Este código dirige a un listado oficial publicado en la web de la Oficina del Sisbén.

Foto: Alcaldía de Barranquilla. Ampliar

“Invitamos a la ciudadanía a verificar esta información antes de permitir el ingreso a sus viviendas. Así fortalecemos la seguridad y la confianza en nuestro servicio”, indicó Claudia Jimena Herrera, jefa de la Oficina del Sisbén en Barranquilla.

Además de mejorar la seguridad, la estrategia también contempla una atención más ágil, cercana y confiable, en línea con las expectativas de los barranquilleros. Como parte de esta renovación institucional, se entregaron certificaciones al equipo del Sisbén que finalizó su formación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), fortaleciendo sus competencias para brindar un mejor servicio.

La iniciativa hace parte de una directriz del alcalde Alejandro Char, quien ha priorizado la transparencia y la eficiencia en la atención ciudadana.