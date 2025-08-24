Qué significa dormir con las medias puestas, según psicólogos: Desventajas de hacerlo

De acuerdo con el licenciado en Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona, Arturo Torres, los diversos comportamientos y costumbres no solo tienen que ver con la manera en la que se piensa o las experiencias de vida y mucho menos con la genética, resalta que, la cultura en la que cada persona está inmersa influye bastante.

Explica que, existe una rama de la ‘Psicología Cultural’ se encarga de estudiar como los elementos culturales influyen en el comportamiento, costumbres y la percepción, partiendo de ella se puede identificar las causas de los patrones de comportamiento, cómo lo es el dormir con las medias puestas.

¿Qué significa dormir con las medias puestas?

Según algunos psicólogos, dormir con las medias puestas puede estar relacionado con una forma de “autorregalo”, lo que se convierte en una acción simple para ayudar al cuerpo a sentirse protegido y seguro a la hora de irse a descansar, ya que genera una sensación de calmante emocional.

No obstante, desde la perspectiva de la Psicocalidez, que es la forma en la uno se relaciona con los demás de manera afectiva y empática, el cerebro interpreta, este patrón es una forma de sentir afecto a la hora de dormir.

Asimismo, la psicología estudia este acto como habito que forma parte de una rutina de tranquilidad y usualmente se obtiene gracias a las costumbres familiares.

¿Tiene alguna desventaja dormir con medias?

En su momento puede llegar a tener una desventaja, puesto que, si estas son bastante apretadas, pueden causar problemas de circulación, e incluso, infecciones por la falta de transpiración.

¿Qué es más sano, dormir con o sin calcetines?

Dormir con medias puede activar un proceso de termofluencia, ayudando al cuerpo a regular su temperatura para entrar en un descanso profundo. Esta práctica genera una sensación de tranquilidad estable que favorece el sueño.

El neurocientífico Matthew Walker, autor de Why We Sleep, explica que “cuando los pies están calientes, los vasos sanguíneos se dilatan y ayudan a que el calor salga del cuerpo, facilitando el sueño”

No hay una manera correcta en saber si es sano o no al 100%. Cada persona necesita encontrar su propio punto de tranquilidad y relajamiento, ese equilibrio entre abrigo y frescura que prepara cuerpo y mente para un sueño saludable.

