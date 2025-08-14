¿Usted duerme bien? Conozca la advertencia de expertos en el Quindío sobre el sueño

Armenia

En el hotel Mocawa Plaza se lleva a cabo un evento impulsado por la asociación colombiana de medicina del sueño Acmes y el Buró de convenciones que está enfocado en el insomnio y somnolencia diurna excesiva.

Una de las expertas que participa en el Master Class es la médica especialista en psiquiatría y somnóloga, Heydy Chica Urzola quien evidenció que las personas priorizan otras actividades sobre el sueño y que el insomnio es la principal afectación en el trastorno del sueño.

Aseguró que el 40% de los insomnios están acompañados de alteración en el estado anímico o salud mental puesto que el no dormir bien genera ese impacto negativo, pero además explicó que el 53% de la población del departamento evidencia alguna alteración de salud mental asociada precisamente con el sueño.

¿Qué afectaciones genera el no dormir bien?

En cuanto a las afectaciones que se generan por no dormir como se debería dijo que están relacionadas con la irritabilidad y que no hay buena alimentación puesto que se busca ingerir productos que permitan superar la falta de sueño.

Asimismo, mencionó que las consultas médicas por la alteración en el sueño son por el tema de ronquidos y apnea de sueño que se asocia con el sistema cardiovascular y respiratorio lo que aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes, infarto entre otros.

Advirtió que dichas afectaciones son más significativas en los adultos por eso es clave el trabajo preventivo para este grupo poblacional.

¿Cuáles son las recomendaciones para un buen descanso?

Entregó las recomendaciones a la comunidad para un buen dormir como es el de mejorar las condiciones del sueño estableciendo rutinas.

Enfatizó que es muy importante que las personas tengan establecida una hora fija para despertar y otra para dormir con el objetivo de preparar al cuerpo para la actividad y el descanso respectivamente.

Manifestó que es clave todo lo que rodea la rutina del sueño como ponerse la pijama, cepillarse los dientes, en las mujeres el desmaquillarse que permite preparar al cuerpo para el descanso.

La experta puntualizó que entre las horas que deberían dormir las personas depende de la edad por ejemplo en niños el promedio es de 10 horas, en adolescentes debería ser de 9 horas y adultos entre 6 a 9 horas ya que dormir menos o más de ese horario no es bueno para la salud.