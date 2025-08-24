Hallaron con vida a universitaria que estuvo desaparecida dos meses en Cartagena

Cartagena

Luego de dos meses de incertidumbre y desespero fue encontrada con vida la universitaria Ana Gabriela Posso Jiménez, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 16 de junio en Cartagena.

La estudiante salió de su apartamento en donde reside ubicado en el barrio Armenia de la capital bolivarense sin decir a dónde iba. Desde ese momento inició la búsqueda de la joven, teniendo en cuenta que sus familiares denunciaron el hecho ante la Sijín de la Policía Metropolitana porque no sabían nada sobre su paradero.

Gracias al rastreo de llamadas de su teléfono celular, la Sijín en coordinación con el CTI de la Fiscalía lograron tener información sobre su posible ubicación. Los investigadores lograron establecer que Ana Gabriela habría estado en dos poblaciones diferentes del país y en el extranjero.

Dos meses y seis días después, la misma joven se comunicó con las autoridades para confirmar que había regresado a Cartagena. Ahora, las autoridades investigan las llamadas que hizo la estudiante con algunas personas y su presunto viaje al extranjero.

Se confirmó que Ana Gabriela Posso Jiménez se encuentra en buen estado de salud. La joven estudia química pura en la Universidad de Cartagena y trabajaba en un restaurante en el sector turístico de Bocagrande en sus tiempos libres.