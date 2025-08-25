Obras de ‘Caregato’ están paralizadas: UNGRD pidió investigación a fiscalía

Una compleja situación se vive en La Mojana, subregión que integra cuatro departamentos (Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia), por cuenta de la parálisis que registran los trabajos en el sector de ‘Caregato’.

Según el propio director de la UNGRD, Carlos Carrillo, la intervención que ronda los cerca de 20 mil millones de pesos debió ser suspendida, porque un grupo de personas, al parecer atendiendo intereses políticos, decidió impedir que la maquinaria amarilla y los operarios realizaran su labor, cuyo objetivo es ensanchar el Canal de la Esperanza y reducir la corriente del río Cauca.

“Nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que individualice a los responsables, la Mojana, es un lugar con un tema de orden público complejo y con una política muy compleja. La Mojana ha sido históricamente una cantera de votos para los políticos de Sucre y de otros departamentos, porque pues ahí hay mucha gente vulnerable que tiene unas condiciones de pobreza, extrema y gente, pues que históricamente los actores políticos han llegado a darle unos pesos para contar con su respaldo político. Lo que nos encontramos allí es que unos individuos han detenido la obra, esta es una obra que nos cuesta todos los colombianos 17,000 millones de pesos”, declaró el funcionario.

Además se conoció que hay amenazas contra los contratistas, y que no es la primera vez que se presentan este tipo de intimidaciones.